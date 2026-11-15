I napitini cadono 2-0 contro il Capo Vaticano, allungando a cinque giornate il digiuno di vittorie e gol. Durissimo lo sfogo del direttore sportivo: «I numeri sono una condanna senza appello: abbiamo staccato la spina. Basta alibi, non abbiamo bisogno di turisti ma di uomini»

È crisi nera in casa Pizzo. Nella decima giornata del campionato di Promozione (Girone B), la formazione guidata da mister Leonardo Viterbo cede per 2-0 nel derby tutto vibonese contro il Capo Vaticano, deciso già nella prima frazione dalle reti di Isapi e La Torre. Un passo falso pesante che allunga a cinque giornate consecutive la striscia senza vittorie e senza gol all'attivo, lasciando i napitini appena un gradino sopra la zona playout.

A far esplodere il caso, però, sono soprattutto le parole durissime pronunciate nel post-partita dal direttore sportivo Mimmo Vissicchio, che non usa giri di parole per denunciare l'atteggiamento della squadra e chiamare tutti alle proprie responsabilità.

L'atto d'accusa: «Un gruppo che ha smesso di lottare»

Visibilmente amareggiato per l'ennesima prova opaca, il dirigente napitino punta il dito contro la mancanza di carattere e di attaccamento alla maglia mostrati nelle ultime settimane: «Dopo un'altra sconfitta adesso è arrivato il momento di guardarsi in faccia, perché quello che stiamo vedendo in queste ultime settimane non è una squadra di calcio ma un gruppo di persone che ha smesso di lottare, che ha smesso di crederci e che sta mancando di rispetto a questa maglia, a questa società e a tutti quelli che fanno sacrifici per sostenerci».

I numeri della crisi e lo stop agli alibi

Vissicchio passa poi ad analizzare il bilancio impietoso dell'ultimo mese, respingendo qualsiasi giustificazione legata alla sfortuna o alle assenze e individuando la radice del problema sul piano mentale: «I numeri non mentono e sono una condanna senza appello: quattro sconfitte, un misero pareggio in casa, undici gol presi e zero gol fatti nelle ultime cinque uscite. Non riusciamo più a buttare dentro un pallone nemmeno per sbaglio, mentre dietro prendiamo gol al primo soffio di vento. Questi non sono numeri da momento sfortunato, sono i numeri di una squadra che ha staccato la spina. E io questa cosa non la accetto. La società non la accetta. Dobbiamo sputare sangue dal primo all'ultimo minuto, non per fare le comparse o per cercare alibi. Basta con le scuse, basta con l'arbitro, basta con la sfortuna e basta con gli infortuni. Quando si prende una scia del genere e non si tira mai in porta con cattiveria, il problema non è tattico ma è nella testa e negli attributi».

L'ultimatum allo spogliatoio: «Nessuno è intoccabile»

La chiusura del direttore sportivo suona come un vero e proprio ultimatum rivolto all'intero gruppo squadra, con la porta dell'uscita spalancata per chiunque non si senta pronto a lottare per la salvezza: «Qui qualcuno pensa forse di avere il posto garantito, oppure pensa che tanto a pagare sarà sempre qualcun altro ma si sbagliano di grosso. Da questo momento siamo tutti in discussione, dal primo all'ultimo e nessuno è intoccabile. Io sono il primo a metterci la faccia davanti alla società e al presidente, ma non ho alcuna intenzione di affondare per colpa di chi passeggia per il campo senza dignità. Chi non se la sente, chi ha paura o chi non ha più voglia di lottare per questi colori, venga da me già da lunedì a chiedermi la cessione o la rescissione. Non abbiamo bisogno di turisti, abbiamo bisogno di uomini».