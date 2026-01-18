Il Capo Vaticano torna con un punto dal campo del Taurianova, in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Promozione B. La compagine neroverde fa infatti 1-1, dopo essere passata in vantaggio con l'ex di turno Corrao dopo soli quattro minuti ma, nella ripresa, viene raggiunta sul pari da Saffioti.

Parla Mangiapane

Dopo i novanta minuti si è espresso il tecnico Benedetto Mangiapane, ai microfoni di LaC News24, non nascondendo il suo rammarico di un pareggio che a suo modo di vedere sta ance stretto: «Un punto che innanzitutto mi lascia amaro in bocca perché la squadra ha offerto una grande partita, basti pensare che nel primo tempo eravamo solo noi in campo e potevamo anche raddoppiare ma purtroppo abbiamo sciupato tanti gol davanti al portiere. Come spesso accade in questi casi, la legge del calcio te la fa pagare e infatti, dopo le tante occasioni sprecate, abbiamo subìto il pareggio. In ogni caso complimenti ai ragazzi, e dobbiamo proseguire su questa strada».

La terna arbitrale

A parte il risultato, da segnalare il malcontento della squadra per la direzione arbitrale, ma sotto questo aspetto Mangiapane risponde così: «Io credo che accusare la terna, peraltro con una donna guardalinee, significa fare pressing psicologico e questo non è fare calcio moderno. Secondo me bisogna dosare gli attacchi alla direzione arbitrale perché, come successo in questo caso, il direttore di gara ha cambiato atteggiamento e ci ha costretti ad abbassare il nostro baricentro e di conseguenza, su errore nostro, abbiamo subìto il pareggio. A parte questo però, come ho già detto nell'arco dei novanta minuti non c'è stata storia».