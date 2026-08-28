La società napitina rivoluziona la dirigenza per la stagione 2026/27. Filippo Callipo presidente onorario, Pietro La Porta alla guida del club
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Il sipario sul nuovo anno calcistico dilettantistico si alza questo fine settimana con i primi incontri della Coppa Italia Dilettanti, il torneo di apertura che vede protagoniste le formazioni di Eccellenza e Promozione. Un appuntamento atteso da tifosi e addetti ai lavori, che segna l'inizio ufficiale delle ostilità sul campo.
Tra le società pronte a dare battaglia c'è il Pizzo, inserito nel girone B di Promozione grazie al ripescaggio ottenuto dopo la retrocessione della passata stagione. Una seconda chance che l'ambiente napitino ha colto al balzo, decidendo di azzerare tutto per costruire basi più solide. Oltre ad aver rinnovato la rosa, il club ha completato un profondo restyling dell'organigramma societario per affrontare con rinnovato entusiasmo l'annata 2026/27.
Il nuovo organigramma societario
Di seguito la struttura dirigenziale completa del rinnovato Pizzo per la stagione 2026/27:
Presidente onorario: Filippo Callipo
Presidente: Pietro La Porta
Vice-presidente: Nicola Galloro
Direttore sportivo: Domenico Vissicchio
Responsabile Finanza e Controllo: Daniele Mammoliti
Responsabile Area Comunicazione: Andrea Massa
Consigliere area Commerciale: Antonio Piserà
Segretario Generale: Maurizio Greco
Responsabile settore Giovanile: Adolfo Nerelli
Segretario Settore Giovanile: Alessandra Briatico
Collaboratore Gestione sportiva: Giacomo Procopio
Dirigenti accompagnatori: Salvatore Fiammella e Francesco Di Iorgi