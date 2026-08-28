Il sipario sul nuovo anno calcistico dilettantistico si alza questo fine settimana con i primi incontri della Coppa Italia Dilettanti, il torneo di apertura che vede protagoniste le formazioni di Eccellenza e Promozione. Un appuntamento atteso da tifosi e addetti ai lavori, che segna l'inizio ufficiale delle ostilità sul campo.

Tra le società pronte a dare battaglia c'è il Pizzo, inserito nel girone B di Promozione grazie al ripescaggio ottenuto dopo la retrocessione della passata stagione. Una seconda chance che l'ambiente napitino ha colto al balzo, decidendo di azzerare tutto per costruire basi più solide. Oltre ad aver rinnovato la rosa, il club ha completato un profondo restyling dell'organigramma societario per affrontare con rinnovato entusiasmo l'annata 2026/27.

Il nuovo organigramma societario

Di seguito la struttura dirigenziale completa del rinnovato Pizzo per la stagione 2026/27:

Presidente onorario: Filippo Callipo

Presidente: Pietro La Porta

Vice-presidente: Nicola Galloro

Direttore sportivo: Domenico Vissicchio

Responsabile Finanza e Controllo: Daniele Mammoliti

Responsabile Area Comunicazione: Andrea Massa

Consigliere area Commerciale: Antonio Piserà

Segretario Generale: Maurizio Greco

Responsabile settore Giovanile: Adolfo Nerelli

Segretario Settore Giovanile: Alessandra Briatico

Collaboratore Gestione sportiva: Giacomo Procopio

Dirigenti accompagnatori: Salvatore Fiammella e Francesco Di Iorgi