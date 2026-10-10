Quarto risultato utile di fila per i napitini: Sano e Perri stendono un Maida condizionato dal rosso a Grande. La cura Viterbo funziona e la squadra sale a 10 punti

Il momento d'oro del Pizzo continua. Nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Promozione B, la formazione napitina conquista la terza vittoria consecutiva (quarto risultato utile di fila) superando con un netto 2-0 l'Atletico Maida e lanciandosi con prepotenza nelle zone altissime della graduatoria a quota 10 punti. Una vittoria convincente che conferma la svolta rispetto alla passata stagione e regala nuova linfa all'ambiente.

La partita

Sull'erba dello stadio "Vincenzo Tucci", la squadra di mister Viterbo approccia il match con il giusto piglio contro un Atletico Maida affamato di punti dopo due turni a secco. La voglia dei padroni di casa di dare continuità si concretizza già al 13' del primo tempo: è l'attaccante Sano a rompere gli equilibri firmando il suo primo sigillo stagionale con la maglia del Pizzo.

Il vantaggio dà fiducia ai napitini, mentre per i giallorossi di mister Caruso la gara si fa subito ripida e diventa una vera montagna da scalare a causa dell'espulsione diretta di Grande, che lascia l'Atletico Maida in inferiorità numerica per gran parte del match.

Nella ripresa il Pizzo gestisce il ritmo della gara, difende con ordine e al 35' st chiude definitivamente i conti: ci pensa il solito Perri (subentrato proprio a Sano pochi istanti prima) a trovare il raddoppio e la sua terza marcatura personale in campionato. Sul triplice fischio è 2-0: una prestazione matura che permette al Pizzo di guardare al prosieguo del torneo con ritrovato entusiasmo e legittime ambizioni di alta classifica.

Il tabellino

PIZZO: Vecchio, Scuticchio (14' st Crudo), Orrico, Galloro, Marrello (35' st Comito); Decio, Boiero, Mazzitelli F.; Bernardi (42' st Trovato), Sano (34' st Perri), Lo Preiato (34' st Farfaglia). A disp.: Mazzitelli A., Gaetano, Miriello. All.: Viterbo.

ATL. MAIDA: Iozzi; Morelli (1' st Nicolazzo), Duraccio (15' st Vallejos), Romagnuolo, Grande; Cocola (15' st Caruso), Huerta, Caffaratti; Khia (7' st Britez), Scalese (22' st Sirianni), Bundgaard. A disp.: Soverina, Michienzi, De Luca, Tropea. All.: Caruso.

ARBITRO: Mario De Bonis di Cosenza (assistenti Linda Lecchi e Michele Milano di Reggio Calabria)

MARCATORI: 13' pt Sano (P), 35' st Perri (P).

NOTE: Ammoniti: Sano (P), Bernardi (P), Huerta (AM), Romagnuolo (AM), Grande (AM), Britez (AM), Bundgaard (AM). Espulso: Grande (AM).