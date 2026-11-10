Nove giornate di campionato alle spalle e una classifica nel girone B di Promozione che inizia gradualmente a delinearsi. Tra le realtà più interessanti di questo avvio c'è senza dubbio il Pizzo: dopo la cocente retrocessione dello scorso anno e il ripescaggio estivo arrivato in extremis, la società napitina ha totalmente voltato pagina. Undici punti conquistati finora e una rotta ben tracciata verso l'obiettivo salvezza.

Ora all'orizzonte c'è uno degli appuntamenti più sentiti della stagione: il derby vibonese contro il Capo Vaticano. A presentare il match, in esclusiva, è Samuele Marrello.

Le parole di Marrello

«Sarà una partita sicuramente diversa dalle altre perché comunque è un derby e sappiamo quanto è importante – dichiara Marrello –. Ci teniamo a fare bene e a dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Ci arriviamo entrambe con entusiasmo perché stiamo facendo un bel percorso, quindi credo che sarà una bella partita. Noi continuiamo a lavorare come stiamo facendo, preparandola al meglio come tutte le altre».

Il cambio di marcia rispetto al recente passato è evidente, soprattutto considerando che la rosa è stata allestita in tempi record subito dopo la notizia del ripescaggio. Un merito che il calciatore attribuisce alla sinergia tra spogliatoio e dirigenza: «Il merito è del direttore sportivo Mimmo Vissicchio, perché ha creato un gruppo unito. Siamo tutti ragazzi che hanno voglia di fare e di aiutarsi l’uno con l’altro, cercando di dare sempre il massimo. Un plauso va anche alla società, che ci sta dando una grossa mano e non ci fa mancare nulla».

Bunker casalingo

Tra le note più liete di questo inizio di stagione spicca il rendimento casalingo: al "Tucci" la compagine napitina si è rivelata quasi impenetrabile, incassando una sola rete (peraltro contro la corazzata Bovalinese): «Giocare in casa ci dà una spinta in più, sia per il supporto dei nostri tifosi sia perché conosciamo bene il nostro campo – conclude Marrello – ma la nostra vera forza rimane il gruppo e il sostenersi a vicenda».

Il conto alla rovescia è terminato: il derby vibonese attende solo il fischio d'inizio.