Arriva il primo punto stagionale per il Pizzo nel campionato di Promozione B. Nella cornice del debutto casalingo davanti al proprio pubblico, i napitini impattano sullo 0-0 contro il Locri al termine di una sfida equilibrata e combattuta. Un pareggio che smuove finalmente la classifica dopo l'amaro esordio di Roccella e che rappresenta una buona base da cui ripartire, anche se in casa vibonese resta un forte pizzico di rammarico per l'occasione d'oro sprecata a metà della ripresa.

La partita

La prima frazione di gioco scivola via sul filo dell'equilibrio, con ritmi non elevatissimi e poche emozioni. Il Locri prova a farsi vedere con qualche conclusione dalla distanza che non impensierisce la retroguardia locale, mentre l'occasione più ghiotta del primo tempo porta la firma del Pizzo: Gaetano calcia a botta sicura a portiere battuto, ma sulla linea di porta un provvidenziale salvataggio sulla linea nega ai padroni di casa la gioia del vantaggio.

Nella ripresa gli ospiti alzano il baricentro e cercano di spingere con maggiore insistenza, trovando però sulla loro strada un attento Vecchio, autore di un paio di interventi decisivi a blindare la porta napitina.

L'episodio chiave del match arriva al 23' del secondo tempo: l'arbitro Procopio concede un calcio di rigore in favore del Pizzo per un fallo in area ospite. Dal dischetto si presenta Matteo Santacroce che calcia angolato alla destra di Gueye, ma l'estremo difensore del Locri si supera con un grande allungo e devia la palla in angolo, salvando il risultato. Finisce a reti bianche: il Pizzo muove la classifica e guarda con fiducia ai prossimi impegni, con la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta.

Il tabellino

PIZZO: Vecchio; Scuticchio, Galloro, Marrello (31' st Bernardi), Crudo; Farfaglia (39' st Lo Preiato), Boiero, Gaetano; Sano, Perri (20' st Santacroce, 28' st Ivanov), Trovato. A disp.: Mazzitelli A., Miriello, Comito, Mazzitelli F., Berlingeri. All.: Viterbo.

LOCRI: Gueye; Neva, Bruzzese, Arguello, Unniemi (6' st Scali); Vita, Granicelli, Spanò; Giorgiò, Giampaolo (12' st Reparaz), Legato. A disp.: Mbaye, Ventimiglia, Marcianò, Martino, Marando, Ierinò. All.: Iervasi.

ARBITRO: Domenico Procopio di Soverato (Assistenti: Francesco Varano di Soverato e Pasquale Portolesi di Catanzaro).

NOTE: Ammoniti: Boiero (P), Bernardi (P), Scuticchio (P), Neva (L), Bruzzese (L), Vita (L). Espulso: al 23' st il tecnico del Locri, Iervasi. Rigore parato: al 23' st Gueye (L) respinge il rigore calciato da Santacroce (P).