Grande partecipazione popolare alle terza edizione della manifestazione ludica. Sul podio anche i quartieri “Vignale” e “Pigna”

É la compagine della “Fontana vecchia” ad aggiudicarsi la terza edizione dei “Giochi di quartiere sancalogeresi”. Il successo è maturato al termine di una condotta di gara senza sbavature, che ha visto i “reds” di capitan Nicola Riso andare costantemente a punti pesanti nelle varie prove pensate per l’evento.

É la seconda volta, in tre edizioni, che le “furie rosse” della “Fontana vecchia” salgono sul gradino più alto del podio (in una, sono arrivati secondi), a questo punto è legittimo pensare che l’acqua che sgorga dalla sorgente omonima abbia particolari effetti prodigiosi. Soprattutto, alla luce della giornata ecologica di cui si son resi protagonisti capitan Riso e compagni nei giorni precedenti i giochi, iniziativa che non ne ha, tuttavia, pregiudicato le prestazioni in gara.

In seconda posizione a una sola lunghezza di distanza (68 punti contro i 69 dei vincitori) si son piazzati i ragazzi del “Vignale”, mentre sul gradino più basso del podio son saliti i “blues” del rione Pigna (63 punti) . La “medaglia di legno” è invece andata al rione “Calvario” (56 punti), seguito in classifica dal quartiere “Schioppo” (55 punti), dal “Torretta-Maio” (49 punti) e dalla “frazione-quartiere Calimera” (37 punti).

Al termine della giornata non hanno nascosto la loro soddisfazione, per la buona riuscita della manifestazione, gli organizzatori dei giochi. In particolare, il portavoce del “Comitato giochi”, Sandro Varone, ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per la “costruzione” dell’evento, a cominciare dal parroco don Antonio Farina, al “Comitato festa di Santa Paola”, ai medici di San Calogero che hanno garantito l’assistenza sanitaria sul posto. Il plauso di Varone è andato anche partecipanti di tutti i rioni (soprattutto ai più piccoli) che hanno ben colto lo spirito della manifestazione, vivendo la giornata con allegria e leggerezza.

Ma la festa per la comunità di San Calogero non finisce qui: per i festeggiamenti civili di Santa Paola Frassinetti infatti, è previsto per stasera il concerto dei “Giamberiani” e per domani quello degli “Sugarfree”. Il 13 agosto sarà invece la volta dell’attesissima “Festa del vino” con il concerto degli “Etnopathos” e dei “Mattanza” del compianto Mimmo Martino. Mentre dal 19 agosto saranno i pallavolisti del torneo beach volley ad animare le serate sancalogeresi.

