Grande attesa per l’evento portato nel Vibonese dall’Asd Bicinsieme Paesaggi in movimento guidata da Raffaele Mancuso. Attesi numerosi partecipanti

Si terrà domenica 12 marzo, a San Costantino Calabro, organizzata dall’Asd Bicinsieme Paesaggi in Movimento guidata da Raffaele Mancuso, in collaborazione con il Centro sportivo nazionale aziende e imprese (Csain), la manifestazione regionale denominata “II prova del campionato regionale mountain bike III trofeo Bicinsieme San Costantino Calabro”.

Grande l’impegno degli organizzatori per regalare a tutti gli atleti un’accoglienza degna di nota. «Impegno che – si legge in un comunicato -, coniugato alla passione produce sempre buoni frutti: questo è quello che si augurano gli organizzatori che sono a lavoro per scrivere l’ennesima pagina sportiva regionale».

Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’Associazione Bicinsieme è «chiamata ad organizzare una tappa dei campionati regionali di mountain bike, manifestazione sportiva che vedrà la presenza di numerosi atleti provenienti da tutta la Calabria e che si sfideranno su un percorso sterrato, nelle campagne tra San Costantino e il vicino comune di Ionadi, di 5 km e da ripetere 6 volte. Preziosa la collaborazione con il comitato Csain che dimostra grande attaccamento a questi progetti sportivi regionali riuscendo sempre più nell’intento di una sana aggregazione».

Si tratta di «un evento – si legge ancora – che riveste particolare importanza e che di anno in anno diventa sempre un appuntamento obbligato per il gruppo di sancostantinese e di conseguenza per tutti coloro che vi prendono parte ben sapendo della calorosa accoglienza loro riservata. Organizzatori divenuti ormai esperti in eventi del genere. Anche in questa occasione si registra la fattiva collaborazione del sindaco Nicola Derito e dell’ assessore allo Sport Tonino Denami – aggiunge il presidente Raffaele Mancuso – che in ogni occasione si dimostrano collaborativi e disponibili. Giungono più che mai gradite, poi, le collaborazioni di tutti gli sponsor che ancora una volta dimostrano grande sensibilità per lo sport, sposando in pieno i vari progetti dell’associazione Bicinsieme che in ogni occasione richiama nel piccolo centro del Vibonese centinaia di atleti. L’unione fa la forza, recita un vecchio proverbio, sempre in voga ed attuale a San Costantino Calabro».