Il Francica vince ancora e si prende il primato solitario, prima gioia casalinga per la Fulmine Sorianello. Show del Comprensorio Vibonese (8-2 al Briatico), cadono Maierato e Zungrese

Ancora agli albori il campionato di Seconda Categoria che, nel weekend appena trascorso, ha mandato in scena la sua seconda giornata senza delineare ancora gerarchie definitive. Il turno si è aperto sabato con due anticipi che vedevano impegnate formazioni accreditate alla vigilia per le zone alte della classifica.

Riscatto immediato per la Fulmine Sorianello: dopo il k.o. all'esordio contro il Maierato, i giallorossi bagnano il debutto casalingo stagionale con un convincente 3-0 ai danni della Nuova Medimo. Un match mai in discussione, deciso dalla splendida doppietta di Carchidi e dal sigillo di Tassone. Cade invece la Zungrese di mister Giuseppe Barbieri, battuta 2-1 sul campo del San Calogero. Padroni di casa avanti già al 4' con Grillo, prima del temporaneo pareggio ospite firmato al 24' pt da Terry. Allo scadere della prima frazione ci pensa però Monteleone ('86) a siglare il gol del definitivo 2-1 per i locali.

Le gare della domenica: Francica regina, show del Comprensorio Vibonese

La domenica regala conferme e qualche battuta d'arresto eccellente. Cade il Maierato che, dopo il felice esordio, incappa in un 3-1 sul campo di una rigenerata Ricadese. I padroni di casa si portano in vantaggio alla mezz'ora con Rotella, ma vengono ripresi allo scadere del primo tempo da un rigore trasformato da Morade. Nella ripresa la Ricadese mette nuovamente la freccia con Staropoli e chiude i conti a tempo ormai scaduto grazie alla rete di La Torre M.

Vetta solitaria a punteggio pieno per il Francica: dopo il sonoro 0-4 del primo turno, la capolista si presenta davanti ai propri tifosi superando 3-2 il Pernocari. Gara sbloccata alla mezz'ora da Caruso, che concede il bis a inizio ripresa subito dopo il raddoppio firmato da Lacquaniti. Sul 3-0 la partita sembra in ghiaccio, ma il Pernocari sfodera un grande orgoglio accorciando prima con Contartese e poi con Martorano a tempo quasi scaduto, senza però riuscire a completare la rimonta.

Goleada pirotecnica infine per il Comprensorio Vibonese, che travolge con un perentorio 8-2 un malcapitato Briatico. Un monologo rossoblù trascinato dalla tripletta di Stanganello e dai gol di Garoffolo, Cardellicchio, Sinisterra, Lautaro e Ranieri (di Vita e Prostamo le reti della bandiera per gli ospiti). In questo turno ha osservato un turno di riposo la Pol. Spilinga.

I risultati

Fulmine Sorianello-Nuova Medimo 3-0

San Calogero-Zungrese 2-1

Compr. Vibonese-Briatico 8-2

Francica-Pernocari 3-2

Ricadese-Maierato 3-1

Riposa: Spilinga

La classifica

Francica 6

San Calogero 4

Compr. Vibonese 3

Fulmine Sorianello 3

Zungrese 3

Pol. Spilinga 3

Ricadese 3

Maierato 3

Pernocari 1

Nuova Medimo 0

Briatico 0