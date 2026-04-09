Un finale di stagione che, neanche con un copione stilato appositamente, avrebbe portato a questo rush incandescente. Il campionato di Seconda Categoria (girone E) domenica pomeriggio giocherà i suoi ultimi novanta minuti stagionali e, peraltro, saranno i novanta minuti più bollenti e decisivi dell'intera annata.

Come in uno dei thriller più avvincenti, il finale è ancora oscuro a tutti e aperto a ogni tipo di colpo di scena. Due le squadre attualmente in testa alla classifica, ovvero Mileto e Sport Palmi. Come se non bastasse, però, il calendario ha deciso di metterci il "carico da undici", come se lo sapesse fin dall'inizio: nel programma dell'ultimo turno di campionato, infatti, c'è la supersfida tra le prime due della classe. La resa dei conti, la finalissima dopo un cammino lungo circa otto mesi. Una di fronte all'altra dunque, per una posta in palio che sarà altissima dal momento che in gioco c'è il salto diretto in Prima Categoria. Una striscia positiva che dura da quattro mesi per i biancorossi; sono un treno in corsa invece i reggini, reduci da sei vittorie consecutive e con l'ultima sconfitta che, guarda caso, risale proprio all'ultima giornata del girone di andata contro il Mileto.

Insomma, non esistono più calcoli o tabelle poiché tutto ciò passa in secondo piano in quella che sarà una gara secca: chi vince abbraccia la promozione.

Pochissime volte, inoltre si è verificato un pari merito al primo posto all'ultima giornata, con il verdetto più importante dunque in bilico fino all'ultimo. Da tenere in considerazione, come è giusto che sia, anche l'ipotesi del pareggio che porterà clamorosamente a un ipotetico spareggio in campo neutro. Mister Barbieri e il ds Fazzari possono scrivere (ancora una volta) una pagina indelebile dopo quella scritta a Pizzo.