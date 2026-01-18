Pareggio a reti bianche nel derby della costa degli déi tra il Briatico e la Ricadese. Sospesa per maltempo la sfida tra Stalettì e Zungrese

Archiviato il girone di andata, il campionato di Seconda Categoria (girone D) si affaccia ufficialmente nella sua seconda parte di stagione, dove i punti adesso pesano di più perché non sono recuperabili. Ecco il bilancio del primo turno di ritorno e, conseguentemente, delle vibonesi coinvolte.

Gli anticipi

Forte antipasto quello del sabato, non solo perché aveva in programma due anticipi, ma perché uno riguardava il big match di vertice tra Tropea e Compr. Vibonese.

Sa solamente vincere la capolista Tropea, alla sua quarta vittoria consecutiva con l’imbattibilità stagionale che prosegue. La compagine, in riva alla costa degli déi, infatti, piega anche i rossoblù e continua la sua marcia incontrastata verso la vittoria del campionato. A decidere il match, terminato 1-0, è una rete decisiva di Contartese. Si può parlare di mini fuga visto il rallentamento del San Costantino.

Nell'altra sfida, non c’è storia nel match tra Atletico Feroleto e Tiriolo, con i padroni di casa che strapazzano gli ospiti e si aggiudicano lo scontro diretto per la salvezza: un 5-0 senza appello caratterizzato innanzitutto dalla tripletta di Torcasio che si porta il pallone a casa. Le altre due reti a firma di Nicotera e Boca.

Le gare della domenica

Il pomeriggio della domenica è invece caratterizzato dall’inaspettato (e anche sfortunato) pareggio interno del San Costantino che fa perdere contatto con la vetta, distante ora cinque lunghezze. I giallorossi impattano, davanti ai propri tifosi, per 1-1 dopo essere andati in vantaggio grazie a Luzza alla mezz’ora del primo tempo. Al ventitreesimo della ripresa, poi, solo uno sfortunato autogol nega i tre punti che potrebbero risultare fatali e che stoppano a quattro le vittorie consecutive.

Ne approfitta il Mac3 che si porta a un punto dal secondo posto, grazie alla vittoria per 1-0 ai danni del fanalino di coda Francica: decisiva la rete al 26’ st di Talarico. Una vittoria che permette anche di allungare sul quarto posto, complice il rallentamento del Compr. Vibonese.

In programma anche il derby della costa degli déi tra Briatico e Ricadese e terminato però a reti bianche. Sospesa infine la partita tra Stalettì e Zungrese a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

I risultati

Stalettì-Zungrese Sosp.

Atl. Feroleto-Tiriolo 5-0

Tropea-Compr. Vibonese 1-0

Briatico-Ricadese 0-0

Mac3-Francica 1-0

San Costantino-Girifalco 1-1

La classifica

Tropea 32

San Costantino 27

Mac3 26

Compr. Vibonese 20

Ricadese 18

Girifalco 16

Briatico 16

Atl. Feroleto 12

Zungrese 10

Tiriolo 7

Stalettì 4

Francica (-4) 0



Il prossimo turno