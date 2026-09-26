Pian piano stanno prendendo il via tutti i campionati dilettantistici. Dopo i tornei di Eccellenza e Promozione, questo fine settimana scatterà la Prima Categoria. A completare il quadro è il campionato di Seconda Categoria, per il quale è già iniziato il percorso di avvicinamento in vista del fischio d'inizio fissato per domenica 11 ottobre. Nei giorni scorsi la Lega ha stilato i cinque gironi ufficiali, ai quali prenderanno parte complessivamente 67 società.

Tra queste, una fetta importante parla interamente la lingua del territorio vibonese. Sono ben dodici, infatti, le compagini locali ai nastri di partenza, tutte raggruppate nel Girone D . Una scelta che segna un vero e proprio ritorno al passato: a distanza di qualche anno si rivede un raggruppamento quasi totalmente provinciale. I presupposti indicano un torneo estremamente equilibrato, combattivo e ricco di derby accesi, dove non mancheranno le squadre pronte a lottare fino all'ultima giornata per il salto di categoria.

Occhi su Zungrese, Sorianello e Maierato

Gli occhi degli addetti ai lavori sono puntati innanzitutto sulla Zungrese. Con l'ingaggio in panchina di mister Giuseppe Barbieri — tra i tecnici più vincenti del panorama provinciale — e l'apporto del direttore sportivo Salvatore Fazzari, la compagine si candida di diritto al ruolo di regina del mercato e pretendente principale al titolo.

C'è grande curiosità attorno alle due neopromosse Fulmine Sorianello e Maierato, dominatrici dell'ultimo torneo di Terza Categoria. Entrambe si presentano ai nastri di partenza con organici di spessore rinforzati da innesti di categoria superiore (come Romeo su un fronte e Jaiteh sull'altro), elementi che le proiettano direttamente tra le mine vaganti dell'alta classifica.

Tra riscatti e ripartenze

Etichetta da neopromossa anche per il Pernocari, che vanta però una profonda conoscenza della categoria, al pari del Briatico, realtà consolidata in grado di mettere in difficoltà chiunque.

In cerca di affermazione c'è la Ricadese, mossa da ottimi propositi per riscattare i playoff sfumati all'ultimo tuffo la scorsa stagione. Mossa da una forte voglia di rivalsa è anche il Comprensorio Vibonese, chiamato a riscattare un'annata caratterizzata da troppi alti e bassi rispetto alle aspettative della vigilia. Riparte invece da un vero e proprio "anno zero" lo Spilinga, che torna in campo per rifondare l'ambiente dopo la sofferta rinuncia all'iscrizione in Prima Categoria.

Incognite pronte a farsi conoscere

Infine, tanta curiosità ruota attorno alle incognite San Calogero Calimera e Medimo Oratori, pronte a dire la loro, mentre per Serrese e Francica l'obiettivo prioritario sarà quello di riscattare un'ultima stagione passata costantemente a soffrire nelle zone basse della graduatoria. Le premesse per un campionato indimenticabile ci sono tutte: dal 11 ottobre la parola passa al campo.