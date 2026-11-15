Gli amaranto vincono il big match contro il Sambiase e restano da soli in testa. La Vibonese cala il poker sul Modica e consolida il secondo posto. Il Praiatortora conquista un punto prezioso ad Avola, ancora senza vittorie la Vigor Lamezia

Il dodicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) rappresentava uno degli snodi cruciali del girone d'andata, con tutti i riflettori puntati sul big match d'alta quota tra Reggina e Sambiase e la Vibonese pronta ad approfittarne. Il verdetto del campo ridisegna la testa della classifica, premiando gli amaranto e i rossoblù, mentre restituisce risultati in chiaroscuro per le altre formazioni calabresi impegnate nella quarta serie.

Reggina-Sambiase: spettacolo al "Granillo", decide Acquadro

L'epicentro della giornata era lo stadio "Oreste Granillo", teatro dello scontro diretto al vertice tra le due co-capoliste. A spuntarla al termine di un match vibrante e ricco di colpi di scena è stata la Reggina, che si è aggiudicata il braccio di ferro contro i sambiasini per 3-2. Botta è risposta immediata nel primo tempo, con il vantaggio ospite firmato da Abonckelet e il rapido pareggio amaranto di De Luca; prima dell'intervallo, però, i padroni di casa hanno messo la freccia con Guida. A inizio ripresa ancora De Luca ha ristabilito l'equilibrio, prima della zampata decisiva firmata da Acquadro, autore di una gran conclusione che ha consegnato ai ragazzi di mister Marchionni tre punti pesantissimi e il primato solitario.

Vibonese inarrestabile: poker al Modica e secondo posto

Dello scontro diretto del "Granillo" ne approfitta subito la Vibonese. Davanti al pubblico amico del "Luigi Razza", la squadra di mister Marra non fallisce l'appuntamento con la vittoria, travolge il Modica con un netto 4-0 e scavalca il Sambiase, insediandosi al secondo posto a sole due lunghezze dalla capolista Reggina. Per i rossoblù si tratta del nono risultato utile consecutivo, maturato grazie alle marcature di Piriz e Castro e alla doppietta del capocannoniere del torneo, Augustin Marsico, sempre più trascinatore dell'attacco ipponico.

Praiatortora, punto d'oro in Sicilia. La Vigor Lamezia non si sblocca

Segnali incoraggianti arrivano dalla trasferta siciliana del Praiatortora. Nella sfida dal profumo di playoff tra matricole sul campo dell'Avola, i calabresi strappano un prezioso 1-1: al vantaggio biancazzurro siglato da Bustos ha risposto la rete dei padroni di casa con Tedesco, muovendo una classifica che continua a sorridere alla neopromossa.

Resta invece ancora a secco di vittorie mister Claudio Morelli sulla panchina della Vigor Lamezia. Dopo la pesante battuta d'arresto di Milazzo, i biancoverdi non riescono a sfatare il tabù interno e impattano 0-0 contro il Gela. Un punto che serve a interrompere la scia negativa ma che lascia la formazione lametina invischiata in piena zona playout.

I risultati

REGGINA-SAMBIASE 3-2 (25' pt Abonckelet, 31' pt De Luca, 43' pt Guida, 7' st Colombatti, 11' st Acquadro)

VIBONESE-MODICA 3-0 (47' pt Piriz, 32' st Marsico, 35' st Castro, 35' st Marsico)

VIGOR LAMEZIA-GELA 0-0

AVOLA-PRAIATORTORA 1-1 (Bustos, Tedesco)

La classifica

Reggina 29

Vibonese 27

Sambiase 26

Avola 20

Praiatortora 19

Igea Virtus 19

Milazzo 19

Licata 17

Gela 16

Siracusa 15

Nissa 15

Atlante Palermo 15

Modica 13

Trapani 10

Vigor Lamezia 9

Castrum Favara 8

Ragusa 6

Enna 3