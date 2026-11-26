"Sogno e son desto". È questo lo stato d'animo che accompagna la Vibonese dopo tredici giornate del campionato di Serie D (girone I), al termine di una domenica che ha riscritto le gerarchie del torneo. La vittoria nel big match sul campo del Sambiase, terza forza del campionato, combinata alla contemporanea sconfitta dell'ex capolista Reggina in casa dell'Athletic Palermo, ha proiettato la squadra rossoblù al primo posto solitario. All'ombra del "Luigi Razza" si respira entusiasmo puro, anche se nell'ambiente nessuno si azzarda ancora a pronunciare ad alta voce la parola primato.

La mano di Sasà Marra e l'obiettivo in vista

Al timone di questa macchina ben oleata c'è Sasà Marra, uno dei tecnici più preparati del panorama interregionale. L'allenatore napoletano non è una sorpresa e, ora che ha conquistato la vetta, punta a difenderla con le unghie e con i denti. Con quattro giornate ancora da disputare prima della fine del girone di andata, la Vibonese può legittimamente mettere nel mirino il titolo virtuale di Campione d'Inverno: un riconoscimento simbolico che non assegna trofei, ma certifica la bontà del lavoro svolto e alimenta le ambizioni per il prosieguo della stagione.

Un feeling speciale: i precedenti con Puteolana e Igea Virtus

Per mister Marra, chiudere in testa al traguardo invernale rappresenta ormai una piacevole abitudine, essendo riuscito nell'impresa già nelle ultime due stagioni consecutive. Lo scorso anno, sempre nel girone I, guidò l'Igea Virtus fino al titolo d'inverno al termine di una cavalcata esaltante davanti a corazzate del calibro di Savoia (poi vincitrice del campionato) e Nissa, in un percorso frenato soltanto da una pesante penalizzazione. Due stagioni fa, invece, il tecnico campano aveva già tagliato per primo il traguardo nel girone G alla guida della Puteolana.

La caccia al tris

I precedenti testimoniano la cura maniacale e la capacità del tecnico di dare subito un'identità precisa alle proprie squadre sin dalle prime battute del torneo. "Non c'è due senza tre", recita il proverbio: mentre l'ambiente si gode il momento magico, Sasà Marra prepara l'assalto al suo terzo titolo d'inverno di fila.