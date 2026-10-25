Con l'archiviazione della nona giornata, il campionato di Serie D (Girone I) manda in soffitta il primo quarto di stagione con un verdetto forte: il Sambiase sogna a occhi aperti e guarda tutti dall'alto. Davanti al pubblico di casa, i giallorossi superano di misura la Nissa per 1-0 grazie alla rete decisiva di Sueva al 22' del primo tempo. La formazione guidata da mister Tony Lio, che si è permessa persino il lusso di fallire un calcio di rigore, si prende così la vetta solitaria della classifica a quota 20 punti. Un ruggito d'alta quota per i lametini, in attesa di capire cosa farà la Reggina, il cui match contro il Castrum Favara è stato rinviato a mercoledì 28 ottobre.

Tris Vibonese: reazione di carattere a Ragusa

Insegue a ruota e ritrova il sorriso la Vibonese di mister Sasà Marra, che scaccia i fantasmi dopo il pari-beffa della settimana scorsa con il Gela e conquista tre punti pesantissimi in trasferta. Sul campo del Ragusa finisce 1-3 al termine di una gara iniziata in salita: l'ex Golfo sblocca il match per i siciliani dopo appena due minuti, ma i rossoblù non sbandano e impiegano soltanto sette minuti per trovare il pari con Piriz. Nella ripresa la Vibonese prende il totale controllo delle operazioni e completa la rimonta con le firme di Leonori e Bertolo, confermando ottimi segnali di maturità e tenuta mentale.

Il derby sorride al Praiatortora: Petrone stende la Vigor Lamezia

Riflettori puntati anche sull'intenso derby tutto calabrese tra Praiatortora e Vigor Lamezia. A festeggiare al triplice fischio è la formazione tirrenica, che si impone per 1-0 grazie al sigillo del suo capitano Petrone. Con questa affermazione il Praiatortora continua a disputare un campionato di spessore, portandosi a ridosso della zona playoff. Discorso opposto per la Vigor Lamezia: la squadra appare ancora convalescente e, a causa di questo stop, scivola di nuovo all'interno della zona calda dei playout, chiamata al più presto a un cambio di passo.

I risultati

PRAIATORTORA-VIGOR LAMEZIA 1-0 (38' pt Petrone)

RAGUSA-VIBONESE 1-3 (2' pt Golfo, 9' pt Piriz, 8' st Leonori, 12' st Bertolo)

SAMBIASE-NISSA 1-0 (22' pt Sueva)

La classifica

Sambiase 20

Reggina* 19

Vibonese 18

Licata 17

Avola 16

Praiatortora 15

Igea Virtus 14

Milazzo 14

Atl. Palermo 11

Gela (-1) 9

Nissa 9

Siracusa (-7) 8

Modica 8

Vigor Lamezia 8

Castrum Favara 7

Trapani (-5) 5

Enna 4

Ragusa 3