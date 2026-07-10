Prende sempre più forma la nuova Vibonese in vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I). Il nuovo direttore sportivo Fabrizio Maglia sta lavorando incessantemente e a ritmi serrati per costruire un organico interamente da zero, e le ultime mosse di mercato dimostrano la chiara volontà di investire su giovani di assoluta prospettiva.

Nelle ultime ore, a catturare l'attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori è stato proprio il reparto Under, puntellato con due innesti ufficiali di grande spessore per la categoria.

I nuovi volti alla corte rossoblù

La società ha blindato due profili che portano freschezza, qualità e fisicità alla rosa Mathias Miriello e Antonino Tarantino.

Mathias Miriello è un classe 2009, esterno destro cresciuto nella Polisportiva Lamezia, considerato uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico locale. Nonostante la giovanissima età, la scorsa stagione ha già dimostrato grande personalità e ampi margini di miglioramento giocando da titolare in diverse occasioni con la maglia del Capo Vaticano.

Antonino Tarantino è invece un classe 2007, centrocampista centrale di ben 182 centimetri. Cresciuto calcisticamente nel Trapani, nel 2021 è volato nel settore giovanile del Genoa, dove ha disputato tre stagioni compiendo tutta la trafila dall'Under 16 fino all'Under 18. Nell'ultima annata ha invece vestito la maglia della Primavera del Palermo, accumulando ulteriore esperienza in un contesto professionistico di alto livello.

Due tasselli preziosi che confermano la strategia del ds Maglia: una ricostruzione totale che passa inevitabilmente dal talento e dall'entusiasmo delle migliori promesse in circolazione.