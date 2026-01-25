Era un derby dalle mille attese. Un derby arrivato in un momento storico particolare e, soprattutto per la Vibonese, doveva essere il derby della ripartenza. Erano queste le basi del match "fratricida" tra Vibonese e Sambiase, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie D (girone I).

Il primo tempo

Il tecnico rossoblù Antonello Capodicasa, al suo esordio al Luigi Razza, opta per una sorta di 4-3-3 con Brunetti e Marafini i due centrali, sulle corsie laterali Sportolaro e Dick. Tridente offensivo composto da Sasanelli, Coulibaly e Azzara. Quanto al Sambiase, le scelte di Lio si basano su un 3-5-2 con il trio difensivo composto da Colombatti, Pantano e Strumbo. Tandem d'attacco composto da Perricci e Haberkon (al rientro dalla squalifica dopo sei giornate di stop) e Perricci. Importante anche la qualità offensiva di Leveque.

Sotto il diluvio, l'atteggiamento dei locali è quello giusto e si vede subito la fame di vittoria. Le prove generali del gol arrivano al settimo minuto, con Coulibaly che sfodera un velenoso rasente dal limite che impegna Giuliani, sul suo angolino basso destro. Il gol, però, matura al tredicesimo con Sasanelli che sugli sviluppi di un calcio d'angolo gestisce il pallone e infila Giuliani. La formazione rossoblù però sembra davvero lontana parente di quella vista nelle giornate scorse e continua a fare ampiamente la partita. Al ventitreesimo i locali vanno anche vicini al raddoppio con Sasanelli. Nella fase centrale della prima frazione doppio prodigioso intervento di Marano su Leveque, che va vicinissimo al pareggio ma l'estremo difensore locale si oppone.

Il secondo tempo

Nella ripresa si continua a giocare sotto la pioggia scrosciante, ma con la Vibonese che continua sulla falsa riga, se non nelle occasioni ma nell'approccio e nell'atteggiamento. Gli uomini di Tony Lio cercano di non scomporsi e, in un campo appesantito dalla pioggia, cercano di rendersi pericolosi sui calci piazzati come la punizione dal limite tirata da Palermo, che sfodera un fendente basso di poco a lato alla sinistra di Marano.

La Vibonese mette al sicuro il risultato con il raddoppio ancora una volta di Sasanelli, che lavora un bel pallone di Bonotto e infila Giuliani. I rossoblù ritrovano il sorriso sotto la pioggia, un sorriso che mancava da oltre due mesi.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Sportolaro, Marafini, Brunetti, Dick (40' pt Bonotto); Di Gilio, Carnevale, Sasanelli (39' st Ciprio); Balla, Coulibaly (25' st Galita), Azzara (20' st Keita). A disp.: Del Bello, De Salvo, Santoro, Loza, Montenet. All. Capodicasa

SAMBIASE: Giuliani; Colombatti, Pantano, Strumbo (29' st Costanzo), Andronache; Palermo (25' st Ortolini), Kouame (35' st Neves), Frasson; Leveque (14' st Sueva), Perricci (14' pt Calabrò), Haberkon. A disp.: Lisi, Sena, De Cicco, Di Giovanni. All. Lio

ARBITRO: Domenico Petraglione di Campobasso (assistenti Raffaele Salituro e Giuseppe Donato entrambi di Cosenza)

MARCATORI: 13' pt Sasanelli, 33' st Sasanelli

NOTE: ammoniti: Kouame (S), Di Gilio (V), Espulso: Galita (V). Angoli: 2-3. Rec.: 3' pt-5’ st