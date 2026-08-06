Continua a brillare il mercato della Vibonese in vista del prossimo campionato di Serie D (Girone I). Il club rossoblù non si accontenta e piazza un altro scatto d'autorità per consegnare al nuovo tecnico Marra una rosa competitiva e pronta ai nastri di partenza. Nonostante l'organico sia ormai quasi completo, il direttore sportivo Fabrizio Maglia ha voluto aggiungere un'ulteriore "ciliegina" al proprio progetto tecnico: è ufficiale l'ingaggio del difensore Francesco Bertolo.

Colpo in difesa

Classe 1991, nato a Catania, Bertolo rappresenta un vero e proprio lusso per il panorama dilettantistico nazionale. Difensore centrale da 187 centimetri, capace di disimpegnarsi con disinvoltura anche nel ruolo di terzino sinistro, il neo-acquisto rossoblù porta in dote doti da leader carismatico e numeri impressionanti. Il suo curriculum parla chiaro: in carriera ha conquistato ben cinque vittorie di campionato, un palmarès che pochissimi interpreti della categoria possono vantare.

L'ultimo successo in ordine di tempo è la vittoria del Girone H da protagonista con la maglia del Team Altamura, a cui si sommano le ultime due stagioni vissute da titolare e capitano con la Pistoiese. Tra i professionisti vanta quasi 70 presenze in Serie C, oltre a un bagaglio di oltre 200 apparizioni in Serie D. Con l'innesto di Bertolo, la Vibonese lancia un messaggio chiaro al girone: esperienza, mentalità vincente e solidità difensiva per puntare in alto.