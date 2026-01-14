Continua la rivoluzione in casa Vibonese, che sta vivendo una settimana davvero intensa tra il cambio di allenatore e l'imminente e delicato derby in casa della lanciatissima Reggina. A ciò si aggiunge anche un mercato invernale che ha radicalmente rinnovato la rosa rossoblù.

C'è chi parte e chi arriva

A tal proposito, il club ha annunciato la rescissione consensuale con Rosario Bucolo. Il centrocampista è stato tra i titolarissimi nella prima parte di stagione, basti pensare che è tra i tre giocatori della Vibonese ad avere giocato tutte le partite ed è il quarto più utilizzato della rosa (1575 minuti). Il classe 1988, ex Paganese e Messina e con oltre 500 presenze tra Serie C e Serie D, interrompe dunque il suo rapporto sportivo.

Un'eventualità che era anche nell'aria, soprattutto nelle ultime ore dopo la rescissione tra il club e il tecnico Raffaele Esposito, ma esisteva ancora una piccola percentuale di permanenza direttamente legata all'arrivo del nuovo allenatore, Antonello Capodicasa, e al conseguente colloquio con il giocatore. Colloquio che, evidentemente, non ha fatto cambiare idea.

C'è chi viene c'è chi va, già perché in arrivo ci sarebbero due profili Under: uno è quello di Antonio Marrale, giovane centrocampista classe 2006 cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Spal; l'altro è un giovane proveniente dal Gubbio.