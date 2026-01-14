Finisce l'avventura in rossoblù per il centrocampista classe 1988, peraltro quarto giocatore più utilizzato in rosa. La dirigenza si muove su due giovani innesti
Continua la rivoluzione in casa Vibonese, che sta vivendo una settimana davvero intensa tra il cambio di allenatore e l'imminente e delicato derby in casa della lanciatissima Reggina. A ciò si aggiunge anche un mercato invernale che ha radicalmente rinnovato la rosa rossoblù.
C'è chi parte e chi arriva
A tal proposito, il club ha annunciato la rescissione consensuale con Rosario Bucolo. Il centrocampista è stato tra i titolarissimi nella prima parte di stagione, basti pensare che è tra i tre giocatori della Vibonese ad avere giocato tutte le partite ed è il quarto più utilizzato della rosa (1575 minuti). Il classe 1988, ex Paganese e Messina e con oltre 500 presenze tra Serie C e Serie D, interrompe dunque il suo rapporto sportivo.
Un'eventualità che era anche nell'aria, soprattutto nelle ultime ore dopo la rescissione tra il club e il tecnico Raffaele Esposito, ma esisteva ancora una piccola percentuale di permanenza direttamente legata all'arrivo del nuovo allenatore, Antonello Capodicasa, e al conseguente colloquio con il giocatore. Colloquio che, evidentemente, non ha fatto cambiare idea.
C'è chi viene c'è chi va, già perché in arrivo ci sarebbero due profili Under: uno è quello di Antonio Marrale, giovane centrocampista classe 2006 cresciuto nei settori giovanili di Sampdoria e Spal; l'altro è un giovane proveniente dal Gubbio.