Pubblicati i turni del Girone I per la stagione 2026/27: la squadra di mister Marra debutterà in Sicilia il 6 settembre prima di affrontare i grandi incroci di un campionato caldissimo
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Con l'arrivo di metà agosto torna a farsi sentire l'atmosfera delle grandi occasioni e il profumo di calcio giocato. Dopo la definizione del tabellone di Coppa Italia, al via il 23 agosto, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente reso noto il calendario per la stagione 2026/27 del Girone I di Serie D, il raggruppamento che vede protagonista la Vibonese.
Stilato il calendario
La compagine rossoblù, guidata in panchina da mister Marra e animata da un forte desiderio di riscatto dopo le ombre della scorsa annata, conosce così la mappa completa del proprio cammino. Un avvio di campionato subito in salita e ad altissima intensità, caratterizzato dal confronto immediato con piazze di grande tradizione.
L'esordio stagionale vedrà la Vibonese impegnata lontano dalle mura amiche: il 6 settembre si alzerà il sipario al "Provinciale" contro il Trapani, formazione nobile decaduta dalla Serie C. Il battesimo casalingo al "Luigi Razza" avverrà invece sette giorni più tardi, il 13 settembre, contro un'altra big del girone come il Siracusa. A seguire, la formazione di Marra incrocerà le armi con Igea Virtus, Athletic Palermo e Nissa.
Ecco i derby
Particolarmente ricco e avvincente il capitolo dei derby regionali. Il primo incrocio tutto calabrese è segnato in rosso sul calendario per il 4 ottobre, quando a Vibo Valentia arriverà la neopromossa e ambiziosa Praiatortora. Una settimana dopo, l'11 ottobre, i rossoblù faranno visita alla Reggina nella cornice del "Granillo", in una delle sfide più attese della stagione contro una delle candidate principali alla vittoria del torneo.
Le altre due sfide con le compagini della regione sono programmate nel tardo autunno: il 22 novembre la Vibonese farà visita al Sambiase, mentre il 6 dicembre toccherà alla trasferta contro la Vigor Lamezia.
Il percorso
1ª | 06/09 – Trapani-Vibonese ✈️
2ª | 13/09 – Vibonese-Siracusa
3ª | 16/09 – Nuova Igea Virtus-Vibonese ✈️
4ª | 20/09 – Vibonese-Athletic Palermo
5ª | 27/09 – Nissa-Vibonese ✈️
6ª | 04/10 – Vibonese-Digiesse Praiatortora
7ª | 11/10 – Reggina-Vibonese ✈️
8ª | 18/10 – Vibonese-Gela
9ª | 25/10 – Ragusa-Vibonese ✈️
10ª | 01/11 – Vibonese-Milazzo
11ª | 08/11 – Castrumfavara-Vibonese ✈️
12ª | 15/11 – Vibonese-Modica
13ª | 22/11 – Sambiase-Vibonese ✈️
14ª | 29/11 – Vibonese-Licata
15ª | 06/12 – Vigor Lamezia-Vibonese ✈️
16ª | 13/12 – Avola-Vibonese
17ª | 20/12 – Vibonese-Enna