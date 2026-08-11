Con l'arrivo di metà agosto torna a farsi sentire l'atmosfera delle grandi occasioni e il profumo di calcio giocato. Dopo la definizione del tabellone di Coppa Italia, al via il 23 agosto, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente reso noto il calendario per la stagione 2026/27 del Girone I di Serie D, il raggruppamento che vede protagonista la Vibonese.

Stilato il calendario

La compagine rossoblù, guidata in panchina da mister Marra e animata da un forte desiderio di riscatto dopo le ombre della scorsa annata, conosce così la mappa completa del proprio cammino. Un avvio di campionato subito in salita e ad altissima intensità, caratterizzato dal confronto immediato con piazze di grande tradizione.

L'esordio stagionale vedrà la Vibonese impegnata lontano dalle mura amiche: il 6 settembre si alzerà il sipario al "Provinciale" contro il Trapani, formazione nobile decaduta dalla Serie C. Il battesimo casalingo al "Luigi Razza" avverrà invece sette giorni più tardi, il 13 settembre, contro un'altra big del girone come il Siracusa. A seguire, la formazione di Marra incrocerà le armi con Igea Virtus, Athletic Palermo e Nissa.

Ecco i derby

Particolarmente ricco e avvincente il capitolo dei derby regionali. Il primo incrocio tutto calabrese è segnato in rosso sul calendario per il 4 ottobre, quando a Vibo Valentia arriverà la neopromossa e ambiziosa Praiatortora. Una settimana dopo, l'11 ottobre, i rossoblù faranno visita alla Reggina nella cornice del "Granillo", in una delle sfide più attese della stagione contro una delle candidate principali alla vittoria del torneo.

Le altre due sfide con le compagini della regione sono programmate nel tardo autunno: il 22 novembre la Vibonese farà visita al Sambiase, mentre il 6 dicembre toccherà alla trasferta contro la Vigor Lamezia.

Il percorso

1ª | 06/09 – Trapani-Vibonese ✈️

2ª | 13/09 – Vibonese-Siracusa

3ª | 16/09 – Nuova Igea Virtus-Vibonese ✈️

4ª | 20/09 – Vibonese-Athletic Palermo

5ª | 27/09 – Nissa-Vibonese ✈️

6ª | 04/10 – Vibonese-Digiesse Praiatortora

7ª | 11/10 – Reggina-Vibonese ✈️

8ª | 18/10 – Vibonese-Gela

9ª | 25/10 – Ragusa-Vibonese ✈️

10ª | 01/11 – Vibonese-Milazzo

11ª | 08/11 – Castrumfavara-Vibonese ✈️

12ª | 15/11 – Vibonese-Modica

13ª | 22/11 – Sambiase-Vibonese ✈️

14ª | 29/11 – Vibonese-Licata

15ª | 06/12 – Vigor Lamezia-Vibonese ✈️

16ª | 13/12 – Avola-Vibonese

17ª | 20/12 – Vibonese-Enna