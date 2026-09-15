Non c’è tempo per analizzare l'ultimo pareggio casalingo: il girone I di Serie D cala subito l'asso del turno infrasettimanale. Mercoledì pomeriggio la Vibonese torna in campo per la terza giornata di campionato, attesa da uno scoglio particolarmente ostico: la trasferta contro l'Igea Virtus.

I numeri e la sfida tattica

L'avvio di stagione sorride alla formazione rossoblù, capace di mettere in cascina quattro punti contro due corazzate ed ex "nobili decadute" del calibro di Trapani e Siracusa. Il match in terra siciliana, tuttavia, promette scintille. Entrambe le compagini viaggiano appaiate a quota quattro punti e, inoltre, giocano un calcio propositivo e accattivante, come dimostrano le cinque reti realizzate in due giornate dai calabresi e le sei messe a segno dai siciliani.

Il grande ex: il ritorno di Sasà Marra

La sfida vive di un fortissimo spessore emotivo. Mister Sasà Marra affronta per la prima volta da avversario il suo recente passato. Nella scorsa stagione, il tecnico guidò proprio l’Igea Virtus a una clamorosa cavalcata che la portò temporaneamente in vetta alla classifica, prima che una pesante penalizzazione tagliasse le gambe ai sogni playoff della società giallorossa. I ricordi riaffioreranno inevitabilmente, ma al fischio d'inizio conterà solo il presente.

Tabù da sfatare in terra siciliana

Oltre al valore degli avversari, la Vibonese dovrà fare i conti con una vera e propria maledizione statistica. Negli ultimi sei precedenti incrociati nelle ultime tre stagioni, il bilancio è nettamente a favore dell'Igea Virtus.

Tenendo conto dei precedenti delle ultime tre stagioni, infatti, la Vibonese conta una sola, ovvero il 3-0 casalingo risalente al 5 novembre 2023. Ben quattro invece le vittorie per l'Igea Virtus e un pareggio a completare il quadro.

Inoltre, nei tre recenti viaggi a Barcellona Pozzo di Gotto, i rossoblù hanno ottenuto il massimo di uno 0-0 (il 20 ottobre 2024). Servirà la migliore prestazione stagionale per spezzare il trend negativo e dare continuità a un ottimo avvio di campionato.