Un esordio col tappeto rosso e un segnale chiarissimo inviato a tutto il girone I di Serie D. La Vibonese inizia il proprio cammino in campionato regalandosi un pomeriggio da incorniciare: in casa del blasonato Trapani, nobile decaduta del calcio siciliano, il club rossoblù sfodera una prestazione autoritaria e torna a casa con un perentorio 0-4.

La voglia di riscatto e di mettersi alle spalle le sofferenze dello scorso anno – con una salvezza agguantata soltanto sul fil di lana allo spareggio playout – era altissima. I ragazzi di mister Marra l'hanno dimostrata sul campo fin dai primi battuti della sfida, mettendo subito in chiaro le cose e ipotecando i tre punti già nei primi quarantacinque minuti di gioco.

Dominio rossoblù

La gara si sblocca e si indirizza velocemente grazie a uno scatenato Marsico, autore della doppietta che spacca in due il match e fa saltare gli equilibri. A consolidare il vantaggio prima del riposo ci pensa Cosendrey, mandando le squadre negli spogliatoi su un nettissimo 0-3. Nella ripresa la Vibonese controlla agevolmente i tentativi di reazione dei padroni di casa e, nel finale di gara, trova anche la quarta rete grazie a Rioko, che fissa il punto esclamativo sulla partita.

Un debutto perfetto che regala i primi tre punti stagionali e autorizza i tifosi a sognare: questa Vibonese ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il ruolo di vera mina vagante del torneo.

Le formazioni

TRAPANI: Simoni; Gorzelewski, Sarra, Dampha, Valenti; Scorza, Teijo, Corallini; Frasson, Leveque, Sasanelli. A disp.: Pizzuto, Demoleon, Rottensteiner, Ferlicca, Aronica, Randazzo, Lucito, Callari l, Jallow. All.: Aronica

VIBONESE: Simeoli; Mirashi, D'Onofrio, D'Agata, Bertolo; Cerutti, Cess, Cardinale; Piriz, Cosendrey, Marsico. A disp.: De Simone, Moises, Carrieri, Leonori, Simpson, Semenzin, Castro, Spanò. All. Marra

ARBITRO: Giorgio Catalani di Ciampino (assistenti Paolo Cutillo di Nichelino e Leonardo Degli Abbati di Roma 1)

MARCATORI: 14' pt Marsico, 35' pt Marsico, 43' pt Cosendrey, 44' st Rioko