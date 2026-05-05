L'ultima giornata del campionato di Serie D (girone I) tra i tanti incroci aveva regalato quello che era una sorta di antipasto playout tra Vibonese e Acireale. In palio, infatti, c'era il fattore campo: chi vinceva avrebbe disputato lo spareggio tra le mura amiche e con due risultati su tre a disposizione.

Scossone Acireale

Lo scontro diretto ha sorriso alla Vibonese che, proprio in extremis, ha trovato il jolly con il suo capitano Di Gilio. Parallelamente, una sconfitta che in casa Acireale ha creato non poche scorie e strascichi pericolosi.

Rimanendo in casa siciliana, infatti, è partita davvero male la settimana di avvicinamento al cruciale spareggio salvezza (con i granata che hanno solo la vittoria per poter festeggiare la permanenza in categoria). Il tecnico Francesco Cozza infatti ha rassegnato le proprie dimissioni e non è più l'allenatore del club. Un ulteriore mazzata, anche psicologica, per tutto l'ambiente che già di suo non stava e non sta vivendo un clima sereno. I motivi sembrano ancora da chiarire ma, a parte questo, dimostra come il clima sia alquanto pesante e potrebbe avere anche ripercussioni gravi. Nel frattempo la Vibonese non deve guardare a questo ma a rimanere esclusivamente concentrata alla preparazione di questa sfida che vale una stagione e, soprattutto, una salvezza tribolata quanto titanica.