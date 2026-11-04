Dopo l'attesa parte l'ultimo torneo dilettantistico. Sabato l'anticipo Sporting Piscopio-Napitia, domenica tutte le altre sfide tra nobili decadute e nuove matricole

Era l'unico campionato dilettantistico ancora in attesa del fischio d'inizio e finalmente, nel weekend in arrivo, taglierà il nastro di partenza. Tutto pronto per l'avvio della Terza Categoria, con il Girone F – quello riservato alle formazioni della provincia di Vibo Valentia – pronto a regalare le prime emozioni del percorso stagionale.

L'anticipo del sabato: battesimo per la matricola Napitia

Il sipario sulla nuova stagione si alzerà sabato con l'unico anticipo in programma. A dare il via alle danze sarà lo Sporting Piscopio, compagine con forti ambizioni di riconferma ai vertici, che ospiterà la neonata Napitia, pronta al suo debuto assoluto nella categoria.

Il programma di domenica: sfide d'alta quota e nobili decadute

Domenica il quadro si completerà con le restanti cinque gare, utili per iniziare a valutare la reale forza dei roster:

Serra San Bruno-Atletico Vena: i serresi, ampiamente rinnovati rispetto alla passata stagione e inseriti tra i favoriti della vigilia, esordiranno davanti ai propri tifosi.

Tropea-Filadelfia: debutto casalingo per il Tropea, nobile decaduta decisa a risalire immediatamente la china, che troverà di fronte l'ostacolo della matricola Filadelfia.

Pannaconi-Cessaniti: incrocio subito stuzzicante tra due vecchie conoscenze dello scorso campionato.

Paravati-Castel Caraffa: il Paravati vuole ricominciare da dove aveva lasciato, muovendo i primi passi davanti al pubblico amico.

Atletico Sant'Onofrio-Serrese: completo il quadro della prima giornata l'interessante sfida tra i locali e la formazione ospite.

Le partite

Sporting Piscopio-Napitia

Atl. Sant'Onofrio-Serrese

Serra San Bruno-Atletico Vena

Tropea-Filadelfia

Pannaconi-Cessaniti

Paravati-Castel Caraffa