Lo spettacolo, il ritmo serrato, i colpi a sorpresa e l'imprevedibilità delle carte bonus. La Mini-Kings League sta letteralmente conquistando la piazza centrale di Soriano Calabro, trasformandosi nel tormentone sportivo dell'estate locale. Il format di minipalla 3 contro 3 sta regalando un crescendo di emozioni e ora, superata la fase a gironi con gli ultimi verdetti di lunedì sera, si fa davvero sul serio.

Il tabellone ad eliminazione diretta è pronto e prende il via ufficialmente questa sera con i primi due attesissimi quarti di finale, tracciando la strada verso la finalissima in programma venerdì 31 luglio.

Il programma della prima serata

A partire dalle ore 22:00 il livello tecnico e agonistico è destinato ad alzarsi notevolmente. Ad aprire le danze del primo turno a eliminazione diretta saranno:

"Monarbilità" vs "The Assassin": Un incrocio ad alta tensione. Da una parte la solidità organizzativa e la qualità di gioco messe in mostra da "Monarbilità", dall'altra l'imprevedibilità di "The Assassin", autentica mina vagante del torneo capace di ribaltare qualsiasi pronostico.

Sfida tutta da vivere quella tra "Piosenza L" e "Piccoletto Candy", con questi ultimi arrivati all'appuntamento galvanizzati dal successo al cardiopalma contro "Bar Nardo" nell'ultimo turno dei gironi, una qualificazione agguantata con le unghie che garantisce un morale alle stelle.

Domani il quadro dei quarti si completa

L'emozione non si fermerà stasera. La griglia delle semifinaliste si completerà domani con gli ultimi due incontri in programma:

"M&M'S"-"Vazzano": Un quarto di finale tra due formazioni che hanno dimostrato di meritare ampiamente la fase finale.

"Six Seven"-"Premur": L'ultimo scontro diretto che decreterà chi potrà continuare a sognare il titolo. La piazza è pronta a spingere e la caccia al trofeo della Mini-Kings League di Soriano Calabro è ufficialmente aperta.