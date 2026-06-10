Si è tenuta nei giorni del 4 e 5 giugno scorsi, al palasport di San Nicola da Crissa, la Festa dello sport a cui hanno partecipato tutti i plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto comprensivo di Vallelonga guidato dal dirigente scolastico Rocco Olivadese. La manifestazione, realizzata in stretta sinergia con i progetti ministeriali “Scuola attiva” di Sport e salute e “Valorinrete” della Figc, ha avuto, per la scuola primaria, come referente l’insegnante Maria Assunta Carnovale, come tutor sportivi Francesco Mirenda, Giovanbattista Cugliari e la partecipazione dell’insegnante Vincenzo Murmura; per la scuola secondaria di I grado, “Scuola Attiva Junior”, le professoresse Nency Rachiele e Sara Giorgi e i tutor sportivi Aurora de Giorgio, Natalia Fanello e Francesco Bellissimo.

«Le due giornate - è scritto in un comunicato - hanno trasformato il palazzetto in un vero e proprio polo della gioia e del movimento. L’appuntamento, ormai consueto e molto atteso dagli alunni, si è trasformato in una vera occasione di crescita per tutti. L’evento ha inoltre rappresentato un momento prezioso per mettere in evidenza le performance individuali e per riscoprire i valori fondamentali dello sport: il benessere psicofisico e lo spirito di squadra, il rispetto delle regole e la gioia dello stare insieme. Attraverso giochi e attività motorie, gli alunni hanno avuto modo di sperimentare la collaborazione, l’inclusione e il fair-play, imparando che ogni traguardo acquista significato quando è condiviso, vivendo lo sport come momento di incontro e socialità».

Ancora, «la manifestazione ha confermato l’importanza dello sport come fondamentale strumento educativo e di aggregazione per l’intera comunità scolastica dell’Ic di Vallelonga, mettendo al centro non la competizione ma il valore educativo. I veri protagonisti sono stati i bambini e i ragazzi: cori, sorrisi e tanto divertimento. Un sentito ringraziamento va al dirigente scolastico Rocco Olivadese, al sindaco Giuseppe Condello, alle famiglie, ai docenti tutti, ai tecnici e a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, contribuendo a trasmettere anche ai più piccoli valori fondamentali per la loro crescita personale e collettiva».