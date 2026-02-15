Il quattordicesimo turno del campionato di Terza Categoria, appena trascorso, potrebbe essere tra i più indicativi della stagione in virtù anche degli scontri che ci sono stati. Ecco come è andata.

L'anticipo

Inutile dire che gli occhi erano tutti puntati sul big match di vetta, tra le prime due della classe, e che potrebbe spostare gli equilibri futuri. L'anticipo era di quelli al cardiopalma dal momento che si affrontavano Maierato e Fulmine Sorianello, ma alla fine il risultato non ha dato vincitori né vinti in virtù del divertente 2-2 che comunque fa mantenere la vetta il Maierato e a tenere a bada proprio la Fulmine Sorianello. Ospiti inizialmente in vantaggio con Parise al ventesimo ma, un minuto più tardi, Carchidi ristabilisce le distanze. Nella ripresa bianco/blù mettono nuovamente la freccia con Jaiteh ma ancora un implacabile Carchidi, a tempo scaduto, fissa il definitivo 2-2.

Le gare della domenica

Nella domenica pomeriggio crolla innanzitutto il Serra San Bruno, alla sua seconda sconfitta consecutiva. I bianco-azzurri cadono infatti sul campo del Castel Caraffa e vengono agganciati al terzo posto dallo Sp. Piscopio. I locali si impongono di misura grazie alla rete decisiva di Vallelunga, “annullando” così la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice Sportivo.

Ad alta quota la sfida tra Sporting Piscopio e Pernocari e chiusasi in favore dei locali, vittoriosi per 2-1: la formazione di mister Naccari accelerano tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa con le reti di Brogna e Ciardulli, Mandaradoni accorcia le distanze per gli ospiti ma non basta. Impatta il Paravati che, in casa del Cessaniti, non va oltre l’1-1 con Mesiano che risponde all’iniziale vantaggio locale di Francica. Termina 1-1 anche Serrese-Pannaconi, con le firme di Zaffino F. per i padroni di casa e Di Renzo per gli ospiti. Di forza e di rabbia infine l’Atletico Vena che strapazza il fanalino di coda Maropati per 4-0 grazie alle reti di Monteleone, Purita, Vangeli e Filippa.

I risultati

F. Sorianello-Maierato 2-2

Atl. Vena-Maropati 4-0

C. Caraffa-Serra San Bruno 1-0

Cessaniti-Paravati 1-1

Serrese-Pannaconi 1-1

Sp. Piscopio-Pernocari 2-1

La classifica

Maierato 31

F. Sorianello 30

Pernocari 26

Sp. Piscopio 26

Serra San Bruno 26

Paravati 23

Castel Caraffa 21

Pannaconi 16

Serrese 15

Atl. Vena 14

Cessaniti 7

Maropati 0