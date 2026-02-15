Serra San Bruno cade per 1-0 in casa del Castel Caraffa. Doppio 1-1 tra Serrese-Pannaconi e Cessaniti-Paravati
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Il quattordicesimo turno del campionato di Terza Categoria, appena trascorso, potrebbe essere tra i più indicativi della stagione in virtù anche degli scontri che ci sono stati. Ecco come è andata.
L'anticipo
Inutile dire che gli occhi erano tutti puntati sul big match di vetta, tra le prime due della classe, e che potrebbe spostare gli equilibri futuri. L'anticipo era di quelli al cardiopalma dal momento che si affrontavano Maierato e Fulmine Sorianello, ma alla fine il risultato non ha dato vincitori né vinti in virtù del divertente 2-2 che comunque fa mantenere la vetta il Maierato e a tenere a bada proprio la Fulmine Sorianello. Ospiti inizialmente in vantaggio con Parise al ventesimo ma, un minuto più tardi, Carchidi ristabilisce le distanze. Nella ripresa bianco/blù mettono nuovamente la freccia con Jaiteh ma ancora un implacabile Carchidi, a tempo scaduto, fissa il definitivo 2-2.
Le gare della domenica
Nella domenica pomeriggio crolla innanzitutto il Serra San Bruno, alla sua seconda sconfitta consecutiva. I bianco-azzurri cadono infatti sul campo del Castel Caraffa e vengono agganciati al terzo posto dallo Sp. Piscopio. I locali si impongono di misura grazie alla rete decisiva di Vallelunga, “annullando” così la sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice Sportivo.
Ad alta quota la sfida tra Sporting Piscopio e Pernocari e chiusasi in favore dei locali, vittoriosi per 2-1: la formazione di mister Naccari accelerano tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa con le reti di Brogna e Ciardulli, Mandaradoni accorcia le distanze per gli ospiti ma non basta. Impatta il Paravati che, in casa del Cessaniti, non va oltre l’1-1 con Mesiano che risponde all’iniziale vantaggio locale di Francica. Termina 1-1 anche Serrese-Pannaconi, con le firme di Zaffino F. per i padroni di casa e Di Renzo per gli ospiti. Di forza e di rabbia infine l’Atletico Vena che strapazza il fanalino di coda Maropati per 4-0 grazie alle reti di Monteleone, Purita, Vangeli e Filippa.
I risultati
F. Sorianello-Maierato 2-2
Atl. Vena-Maropati 4-0
C. Caraffa-Serra San Bruno 1-0
Cessaniti-Paravati 1-1
Serrese-Pannaconi 1-1
Sp. Piscopio-Pernocari 2-1
La classifica
Maierato 31
F. Sorianello 30
Pernocari 26
Sp. Piscopio 26
Serra San Bruno 26
Paravati 23
Castel Caraffa 21
Pannaconi 16
Serrese 15
Atl. Vena 14
Cessaniti 7
Maropati 0