I biancoazzurri passano di misura sul campo del Castel Caraffa con Zaffino e restano soli al comando. Primi successi stagionali per Filadelfia, Atletico Sant'Onofrio, Sporting Piscopio e Paravati

Va in archivio anche il secondo atto del campionato di Terza Categoria. Sebbene sia ancora presto per tracciare gerarchie definitive e la classifica muova appena i primi passi, il fine settimana appena trascorso ha già regalato emozioni, tanti gol e una prima fuga solitaria al comando.

L'anticipo del sabato: rimonta d'orgoglio del Napitia

Il turno si era aperto sabato con l'anticipo che segnava il vero debutto stagionale e casalingo per il Napitia, reduce dalla gara inaugurale della scorsa settimana sospesa per pioggia. Di fronte al Tropea ne è uscito un divertente 2-2: gli ospiti sembravano aver indirizzato il match portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Chiapparo e Mamone, ma i padroni di casa non hanno mollato, trovando la forza per acciuffare il pareggio con i sigilli di Parise e La Ferla.

Serra San Bruno a punteggio pieno

Nella giornata di domenica, a prendersi la copertina è il Serra San Bruno, l'unica formazione capace di centrare il bottino pieno nelle prime due uscite. I biancoazzurri espugnano il campo del Castel Caraffa per 0-1 grazie al gol decisivo di Zaffino, prendendosi la vetta solitaria e costringendo i padroni di casa a rimandare ancora l'appuntamento con la prima gioia stagionale.

Giornata decisamente favorevole alle squadre impegnate in trasferta, che conquistano ben tre blitz oltre a quello della capolista:

Atletico Sant'Onofrio: dopo lo spettacolare 4-4 dell'esordio, centra la prima vittoria piegando a domicilio l'Atletico Vena per 1-2. Ospiti avanti di due reti con Figliuzzi e Maragò; ai locali non basta la marcatura di Campisi per completare la rimonta.

Sporting Piscopio: colpo esterno pirotecnico sul campo della Serrese, battuta per 2-4. Sugli scudi Ruffa con una doppietta, accompagnato dai gol di Colacchio e Baroni; per i padroni di casa a segno Zaffino F. e Melissari.

Paravati: primo successo in campionato che rovina l'esordio casalingo del Cessaniti. Lo 0-2 finale porta le firme di Taccone e Rettura.

L'unica affermazione interna di giornata porta invece la firma del Filadelfia, che bagna nel migliore dei modi il proprio debutto davanti al pubblico amico superando il Pannaconi per 3-1 con le reti di Caruso, Rondinelli e Buccinnà.

I risultati

Atl. Vena-Atl. Sant'Onofrio 1-2

Castel Caraffa-Serra San Bruno 0-1

Filadelfia-Pannaconi 3-1

Napitia-Tropea 2-2

Cessaniti-Paravati 0-2

Serrese-Sporting Piscopio 2-4