La Tonno Callipo torna a mani vuote dalla trasferta siciliana contro l'Avimec Modica, che si impone per 3-0 nella sfida di Serie A3. Un risultato netto nel punteggio, ma maturato al termine di tre set nei quali la giovane formazione vibonese ha provato a tenere testa a un avversario più esperto, cedendo soprattutto nei momenti decisivi. I parziali di 25-21, 25-21 e 25-22 raccontano una partita combattuta, nella quale ai giallorossi non sono bastati impegno e determinazione per conquistare punti.

La squadra allenata da coach Lanci, composta da numerosi esordienti nella categoria, continua a fare i conti con le difficoltà di un campionato impegnativo. Di fronte c'era un Modica alla sua ottava stagione consecutiva in Serie A3, capace di gestire con maggiore lucidità le fasi più delicate dell'incontro.

La partita: Vibo reagisce nel secondo set, ma Modica è più concreta

L'avvio del primo parziale è equilibrato, con i padroni di casa avanti 8-6. Modica riesce successivamente ad allungare sul 16-11, mantenendo un margine di sicurezza anche nella parte conclusiva del set. La Tonno Callipo prova a rientrare, ma i siciliani chiudono 25-21.

È nel secondo set che arriva la reazione più convincente dei vibonesi. Dopo essere finiti sotto 8-5, Maccarone e compagni ribaltano la situazione, portandosi avanti 16-13. I giallorossi conservano il vantaggio anche sul 21-20, lasciando intravedere la possibilità di riequilibrare l'incontro. Nel momento decisivo, però, Modica trova maggiore continuità in attacco e conquista anche il secondo parziale per 25-21.

Nel terzo set i padroni di casa riprendono il controllo del gioco, portandosi sul 16-12 e successivamente sul 21-17. La Tonno Callipo resta in partita fino alle ultime battute, ma non riesce a riaprire il confronto. Modica chiude 25-22 e conquista l'intera posta in palio.

Lamanec e Paglialunga trascinano i giallorossi, pesano gli errori

Sul piano individuale, nella formazione vibonese spiccano le prestazioni di Lamanec, autore di 17 punti, e Paglialunga, che ne mette a segno 16. Positivo anche il contributo al servizio del giovane Riga, protagonista di due dei tre ace complessivi della Tonno Callipo.

A incidere sul risultato sono soprattutto gli errori. I giallorossi ne commettono 25 contro i 14 degli avversari, mentre al servizio il bilancio è di 12 battute sbagliate per Vibo e 10 per Modica. Anche i dati sulla ricezione evidenziano le difficoltà della formazione calabrese, con il 41% contro il 67% dei siciliani.

Lanci: «Siamo in crescita, ma dobbiamo essere più presenti nelle fasi decisive»

Al termine della gara, il tecnico giallorosso analizza la prestazione individuando analogie con la precedente sfida contro Aurispa Alessano.

«Per certi versi è stata una partita molto simile a quella di domenica scorsa contro Aurispa Alessano – spiega coach Lanci –. Abbiamo combattuto spesso punto a punto con Modica, ma nella parte finale dei set loro si sono rivelati sicuramente una squadra più esperta e cinica, mentre noi abbiamo commesso ancora qualche errore di troppo».

Il tecnico ribadisce che il percorso della squadra resta coerente con gli obiettivi fissati all'inizio della stagione: «Nulla cambia rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio anno: la squadra sta giocando e si sta dimostrando sempre più in crescita. Bisogna quindi guardare fiduciosi al futuro e provare a combattere su ogni pallone, senza mai perdere entusiasmo».

Tra gli aspetti sui quali intervenire c'è soprattutto il fondamentale della battuta: «Dobbiamo essere ancora più presenti in alcune fasi del match, migliorando il nostro rendimento in battuta, perché anche in questa partita non è stato all'altezza del nostro campionato».

Poi l'invito a non perdere fiducia: «Continuiamo però a perseguire il nostro obiettivo finale: non dobbiamo mollare, guardando avanti con ottimismo e con la voglia di fare le cose nel miglior modo possibile, ogni settimana in palestra, giorno dopo giorno».

Prossimo impegno al PalaMaiata contro Castellana Grotte

Per la Tonno Callipo, matricola della Serie A3, l'obiettivo prioritario resta la salvezza. Il percorso di crescita dovrà passare anche attraverso sconfitte come quella di Modica, cercando di trasformare le difficoltà emerse in indicazioni utili per il prosieguo del campionato.

Il prossimo appuntamento sarà al PalaMaiata di Vibo Valentia, dove arriverà Castellana Grotte, una delle tre squadre al secondo posto in classifica, a un punto dalla capolista Aurispa. La formazione pugliese è reduce dalla vittoria per 3-1 contro Terni. Un altro confronto impegnativo per i giallorossi, chiamati a migliorare continuità e gestione dei finali di set.

Il tabellino: Avimec Modica – Tonno Callipo 3-0 (25-21, 25-21, 25-22). Durata complessiva: 1 ora e 29 minuti.