I giallorossi di coach Lanci espugnano il campo laziale dopo quasi tre ore di battaglia. Sotto 2-1 e in difficoltà nel quarto set, trovano la forza di reagire e si impongono 20-18 al quinto. Decisive le prestazioni dell'opposto mancino e di Paglialunga, autore di 18 punti. Il tecnico: «Non dobbiamo mollare mai»

Buona la prima per la Tonno Callipo Vibo Valentia, che inaugura il campionato di Serie A3 maschile con una vittoria al cardiopalma sul campo della Plus Volleyball Agro Pontino. Servono cinque set e quasi tre ore di battaglia per avere ragione dei padroni di casa, piegati 3-2 (27-25, 21-25, 23-25, 25-23, 20-18) al termine di una partita combattuta fino all'ultimo pallone.

A trascinare la formazione allenata da Nunzio Lanci è soprattutto Lamanec, protagonista assoluto con 30 punti, ma a fare la differenza è la capacità dei giallorossi di non arrendersi neppure quando la partita sembra ormai compromessa. Sotto due set a uno e costretti a inseguire anche nella quarta frazione, i vibonesi trovano le energie per ribaltare l'inerzia dell'incontro e conquistare i primi due punti della stagione.

Lamanec protagonista, quattro giallorossi in doppia cifra

L'opposto mancino Lamanec si presenta al campionato con una prestazione di grande spessore: 30 punti, il 44% in attacco, quattro ace e un muro, numeri che gli valgono il titolo di miglior realizzatore dell'incontro davanti a Rocca, autore di 28 punti per i padroni di casa.

Ottima anche la prova del vicecapitano Paglialunga, che chiude con 18 punti e quattro ace, risultando particolarmente efficace nei momenti decisivi. In doppia cifra anche Starace (12 punti) e Borgesi (11, di cui quattro a muro). Un contributo collettivo importante, che permette alla squadra di compensare qualche passaggio a vuoto e le difficoltà al servizio, fondamentale sul quale pesano 24 errori.

La rimonta nel quarto set e il tie-break infinito

L'avvio è favorevole alla Tonno Callipo, che nel primo set prende il comando dopo l'equilibrio iniziale e arriva a condurre 23-18. L'Agro Pontino riesce però a recuperare fino al 24-24, annullando tre set point. Sono Maccarone e Starace a regalare ai vibonesi il definitivo 27-25.

La reazione dei padroni di casa arriva nelle due frazioni successive. I laziali migliorano l'organizzazione del muro e della difesa, mettendo in difficoltà la formazione di Lanci, che cede il secondo set 25-21 e il terzo 25-23.

Nel quarto parziale la partita sembra prendere definitivamente la strada dell'Agro Pontino. La Tonno Callipo si ritrova sotto 17-11 e poi 22-18, ma proprio nel momento più complicato arriva la svolta. Quattro punti consecutivi riportano il punteggio in parità sul 22-22, con un muro di capitan Maccarone su Rocca a completare la rimonta. Un errore al servizio dei padroni di casa e un punto di Lamanec consentono quindi a Vibo di imporsi 25-23 e trascinare la sfida al quinto set.

Il tie-break è una battaglia di nervi. I giallorossi cambiano campo avanti 8-6 e arrivano a procurarsi due match point sul 14-12, senza riuscire a chiudere. L'Agro Pontino torna in partita, si procede punto a punto fino al 18-18, prima che la Tonno Callipo trovi lo spunto decisivo per conquistare il set 20-18 e festeggiare il primo successo stagionale.

Lanci: «Bravi a non mollare mai, ma dobbiamo ridurre gli errori»

Soddisfatto per il risultato e soprattutto per l'atteggiamento della squadra, il tecnico Nunzio Lanci sottolinea la capacità dei suoi giocatori di rimanere in partita anche nei momenti più difficili.

«Siamo stati bravi a rimanere sempre attaccati alla partita – spiega l'allenatore – anche nei momenti in cui loro sembrava avessero preso il sopravvento».

Lanci riconosce i meriti degli avversari, particolarmente efficaci nel secondo e terzo set grazie all'organizzazione del muro-difesa, ma evidenzia soprattutto la reazione della Tonno Callipo nella quarta frazione e la lucidità mostrata nel finale del tie-break.

«Questo ci fa capire che non dobbiamo mollare mai, ma rimanere sempre attaccati alla partita perché abbiamo le capacità e le caratteristiche per giocare alla pari con tutti e riuscire a fare una buona pallavolo».

Il tecnico invita comunque a mantenere alta l'attenzione sugli aspetti da migliorare, a cominciare dalla continuità al servizio, particolarmente importante per una formazione giovane con diversi giocatori all'esordio nella categoria.

Una menzione speciale è riservata a Lamanec: «È sicuramente un giocatore importante per noi, e ritengo alla fine anche per la categoria». L'allenatore ne apprezza non soltanto le qualità tecniche, ma anche la concentrazione e la capacità di gestire i palloni decisivi.

Per la Tonno Callipo arriva dunque un successo che vale due punti in classifica e soprattutto una prima conferma del carattere di una squadra chiamata a crescere nel corso della stagione.

Il tabellino

Plus Volleyball Agro Pontino – Tonno Callipo Vibo Valentia 2-3

Parziali: 25-27, 25-21, 25-23, 23-25, 18-20

Agro Pontino: Catinelli, Rocca 28, Orto 15, Gitto 12, Serangeli, Carrera 2, Schettino, Carotti 6, Guerriero 3, Rondoni (L), De Vito, Caccioppola (L), Keckemeti 11. All. Totire

Tonno Callipo: Mussari 1, Lamanec 30, Maccarone 7, Borgesi 11, Starace 12, Paglialunga 18, Hristov 1, Pisoni (L), Riga. Ne: Ajazi, Buttarini (L), Smeraldo, Commisso, Halim. All. Lanci

Arbitri: Eleonora Candeloro e Raffaella Ayroldi

Durata: 2 ore e 51 minuti