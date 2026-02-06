Inizierà in casa sabato il girone di ritorno per la Tonno Callipo femminile, che ospiterà l’Assitec, formazione della provincia di Frosinone. La squadra di coach Saja vuole riprendere immediatamente la marcia vittoriosa, dopo il primo stop arrivato al termine di una cavalcata di 60 vittorie consecutive in due campionati e mezzo.

La voglia di riscatto è evidente anche dalle parole di Anastasia Scarabottini. L’opposto ventunenne ha già maturato importanti esperienze nei campionati di B1 e B2.

Parla Scarabottini

Ecco le parole dell’atleta giallorossa: «La pausa è servita a staccare un po’, ma soprattutto sono state settimane di lavoro mirate a mantenere ciò che già siamo abituate a fare».

Le giallorosse chiudono la prima metà di stagione al primo posto in classifica e con la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia, in programma il prossimo aprile: «Siamo perfettamente in linea con quanto programmato dalla società. Tuttavia la stagione è ancora lunga e l’importante sarà mantenere questi risultati, grazie soprattutto a intensità e concentrazione, a partire dalla gara contro l’Assitec».

Scarabottini torna poi sulla prima sconfitta stagionale, maturata contro Oplonti: «È stata una sconfitta amara, soprattutto perché, nonostante la rimonta, non siamo riuscite a portare a casa il risultato. Gli sforzi fatti, però, non sono stati vani, visto il punto ottenuto per la Final Four. Oplonti resta una squadra da tenere d’occhio e, soprattutto, noi non dobbiamo permetterci passi falsi».

Primo anno a Vibo

Per l’opposto si tratta della prima esperienza a Vibo Valentia: «Mi trovo in una società molto seria. Come avevo intuito fin dalle prime settimane, ci mette a disposizione ogni mezzo per valorizzare al meglio ognuna di noi. Quest’anno faccio parte di una squadra con giocatrici provenienti da categorie superiori, come la A2, e anche il livello degli allenamenti è molto elevato rispetto agli standard della B1».

«Tutto questo è estremamente stimolante, perché la concentrazione per ottenere il meglio è sempre alta. Inoltre è la prima volta che mi capita di avere un tifo così presente e incoraggiante: anche nei momenti di difficoltà il pubblico ci sostiene, cosa che non sempre accade in altre realtà. Li aspettiamo numerosi già sabato per la ripresa del campionato».