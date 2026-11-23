Una vittoria in rimonta, tre punti preziosi e il ritorno in testa alla classifica. La Tonno Callipo Vibo Valentia supera per 3-1 l’Olympia di Navigazione Ravenna e riconquista il primo posto, agganciando Padova, sconfitta sabato a Oplonti. Per le giallorosse è il quinto successo stagionale, arrivato al termine di una partita combattuta, nella quale la squadra allenata da coach Saja ha saputo reagire alle difficoltà, trascinata anche dal sostegno della Fossa Giallorossa e del pubblico del Palasport.

Il risultato finale, maturato con i parziali di 23-25, 25-19, 25-20 e 25-17, racconta una gara nella quale Vibo ha dovuto prima recuperare un set di svantaggio e poi ribaltare una situazione particolarmente complicata nel terzo parziale, quando Ravenna si era portata avanti di sei punti.

Tra le protagoniste della serata l'ungherese Pallag, migliore realizzatrice con 23 punti, schierata titolare al posto di Grigolo, e il libero Marta Pecalli, premiata come Mvp per la qualità del lavoro difensivo. Importante anche il contributo delle centrali Riparbelli e Civitico, entrambe a quota 16 punti.

La partita: Ravenna parte forte, Vibo reagisce

L'avvio è equilibrato, ma dal 9-9 del primo set Ravenna prende progressivamente il controllo del gioco. Le ospiti sfruttano anche gli errori al servizio delle vibonesi e costringono Saja a fermare il gioco sul punteggio di 11-14 e successivamente sul 14-18. La Tonno Callipo riesce comunque a recuperare terreno, raggiungendo la parità sul 22-22, ma nel finale sono le romagnole a imporsi per 25-23.

Nel secondo parziale le giallorosse ritrovano maggiore continuità. Dopo una fase iniziale punto a punto, fino al 12-12, Vibo prende il comando e costruisce un vantaggio che riesce a difendere anche nei momenti di maggiore pressione avversaria. È Pomili a chiudere il set sul 25-19, riportando la partita in equilibrio.

Il momento decisivo arriva nel terzo set. La Tonno Callipo parte bene, ma subisce la reazione di Ravenna, che vola sul 12-6. Sei punti di svantaggio che sembrano indirizzare il parziale, prima della rimonta delle padrone di casa. Determinanti l'ingresso di Colombo, la crescita di Pallag e il contributo di Felappi, che con un ace firma il pareggio. Vibo completa il sorpasso e chiude sul 25-20, grazie agli ultimi due punti realizzati da Colombo.

Nel quarto set le giallorosse prendono rapidamente il largo. Il vantaggio sale sul 10-5 e poi sul 12-6, mentre Ravenna prova a cambiare assetto senza riuscire a invertire l'andamento della gara. Il primo tempo conclusivo di Civitico fissa il punteggio sul 25-17, consegnando alla Tonno Callipo una vittoria da tre punti.

Saja: «Una squadra che sa reagire alle difficoltà»

Al termine dell'incontro, coach Saja ha sottolineato soprattutto la capacità delle sue giocatrici di ritrovare ordine e intensità nei momenti più complicati.

«Quando abbiamo iniziato ad interpretare il muro-difesa col giusto ordine, pazienza ed intensità siamo riusciti a portare a casa una partita che sembrava in bilico. Quindi sono molto contento del fatto che questa è una squadra che reagisce tanto», ha spiegato l'allenatore, riconoscendo anche i meriti delle avversarie, particolarmente efficaci in difesa e in contrattacco.

Saja si è soffermato anche sulla scelta di schierare Pallag dall'inizio: «La scelta non nasce dal fatto che Grigolo abbia fatto meno di quello che possa fare, piuttosto abbiamo voluto provare l’assetto della squadra con Pallag, che finalmente è completamente recuperata dall’infortunio che l’ha penalizzata ad inizio stagione».

Quanto al ritorno in vetta alla classifica, il tecnico mantiene l'attenzione sul prossimo impegno: «Guardiamo alla trasferta di Modena di sabato con grande consapevolezza di quello che possiamo fare, ma anche di ciò che possiamo migliorare».

Pecalli Mvp: «La forza del gruppo fa tanto»

Soddisfazione anche nelle parole di Marta Pecalli, protagonista di numerosi recuperi difensivi e premiata come migliore giocatrice dell'incontro.

«È stata una partita complicata perché loro hanno combattuto su ogni pallone, difeso tantissimo anche palloni impossibili tirati su dal nulla e giocato tanti pallonetti», ha raccontato il libero giallorosso.

Decisiva, secondo Pecalli, è stata la compattezza della squadra: «La forza del gruppo fa tanto, siamo sempre disposte ad aiutarci in campo e questo è importantissimo, soprattutto in queste partite che è bello vincere da tre punti».

La vittoria consente dunque alla Tonno Callipo di agganciare Padova al comando della classifica e di preparare con rinnovata fiducia la prossima trasferta di Modena, in programma sabato.

Il tabellino

Tonno Callipo – Olympia di Navigazione Ravenna 3-1 (23-25, 25-19, 25-20, 25-17)

Tonno Callipo: Scacchetti, Botarelli 7, Civitico 16, Riparbelli 16, Pomili 7, Pallag 23, Pecalli (L), Felappi 1, Courroux, Colombo 2, Gazzerro. Non entrate: Albano, Grigolo, Mazzuca. Allenatore: Saja

Ravenna: Poggi 3, Busso 5, Bacchilega 17, Romano 19, Ferrari 9, Micelli 2, Franchi (L), Bendoni 1, Nika 2, Benzoni. Non entrata: De Dominicis. Allenatore: Rizzi

Arbitri: Riccardo Mutti e Madalina Chiriac

Durata: 1 ora e 58 minuti