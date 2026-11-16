La squadra di Saja reagisce dopo due set difficili e sfiora l'impresa contro l'unica formazione ancora imbattuta del girone. Grigolo trascina le vibonesi con 17 punti, Civitico e Riparbelli ne aggiungono 13 a testa

Sotto di due set, la Tonno Callipo Vibo Valentia trova la forza di reagire, rimette in piedi una partita che sembrava compromessa e trascina la capolista Padova al tie-break. Ma proprio quando la rimonta potrebbe trasformarsi in un'impresa, le giallorosse si fermano sul più bello. Finisce 3-2 per le venete, che conservano l'imbattibilità e il primato nel girone B, mentre la formazione allenata da coach Saja torna a casa con un punto e la consapevolezza di poter competere anche sul campo della prima della classe.

Una sconfitta che lascia inevitabilmente qualche rimpianto, soprattutto per l'approccio iniziale, ma che conferma anche il carattere di Scacchetti e compagne, capaci di risalire da una situazione difficilissima. In classifica Padova sale a 13 punti, con la Tonno Callipo immediatamente alle spalle a quota 11. Terza posizione per Castellana, reduce dal successo esterno sul campo di Ravenna.

La sfida disputata in Veneto si apre nel segno delle padrone di casa. Padova impone subito il proprio ritmo, mettendo in difficoltà le vibonesi. Nel primo set il divario cresce fino al 21-11, prima del 25-20 conclusivo. Anche nel secondo parziale le giallorosse faticano a trovare continuità e le venete, avanti 16-13 e poi 21-15, chiudono con un netto 25-16.

Sul 2-0, però, cambia completamente l'inerzia dell'incontro. La Tonno Callipo ritrova ordine, lucidità e aggressività, riuscendo finalmente a esprimere il proprio gioco. Nel terzo set sono le vibonesi a prendere il comando, portandosi sul 16-13 e successivamente sul 21-17, fino al 25-19 che riapre la partita.

La reazione prosegue nel quarto parziale. La squadra di Saja mantiene alta la concentrazione, costruisce un altro vantaggio importante e si impone 25-17, completando una rimonta che fino a pochi minuti prima sembrava improbabile.

Il tie-break, tuttavia, restituisce l'iniziativa alle padrone di casa. Padova parte meglio, si porta avanti 5-3 e successivamente 10-7, allungando fino al 12-7. Le giallorosse non riescono più a ricucire lo strappo e cedono 15-9, dopo due ore e quattro minuti di gioco.

Tra le protagoniste della formazione vibonese spicca Grigolo, miglior realizzatrice delle giallorosse con 17 punti, seguita da Civitico e Riparbelli, entrambe a quota 13. Particolarmente significativo il contributo a muro delle due centrali, rispettivamente con cinque e tre punti nel fondamentale. Complessivamente la Tonno Callipo chiude con 13 muri vincenti contro gli 11 delle avversarie, mentre Padova fa la differenza soprattutto al servizio, con 10 ace contro i 2 delle vibonesi.

Saja: «Abbiamo ritrovato equilibrio, ma il percorso di crescita deve proseguire»

Al termine della gara, il tecnico giallorosso Saja analizza la prestazione, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà iniziali e sulla capacità di reazione della squadra.

«Sapevamo che sarebbe stata tosta e ne è venuta fuori una battaglia – spiega il tecnico – era una partita di quelle belle da giocare al massimo, divertendosi nel farlo. Probabilmente però, abbiamo approcciato l’incontro pensando di dover fare anche più di quel che serviva e siamo andate fuori giri, con percentuali di attacco troppo basse e troppa fretta nel risolvere le situazioni».

La svolta arriva con il terzo set: «Abbiamo ritrovato un nostro equilibrio gestendo con più lucidità le fasi di transizione e limitando le imprecisioni che, nei primi due set, ci avevano penalizzato contro una squadra che non perdona nulla. Loro hanno accusato un po’ il colpo e ne abbiamo approfittato pareggiando i conti».

Resta il rammarico per un quinto set iniziato in salita, ma anche la soddisfazione per aver conquistato un punto su un campo particolarmente difficile.

«Purtroppo nel quinto siamo partiti con un doppio break per Padova che ha condizionato il parziale. Alla fine mettiamo un punto alla nostra classifica, in un campo che ne concede veramente pochi, consapevoli che il nostro percorso di crescita deve proseguire».

Adesso l'attenzione si sposta sul prossimo impegno. Domenica 22 novembre la Tonno Callipo tornerà al PalaMaiata per affrontare Ravenna, con l'obiettivo di riprendere subito la marcia e continuare a inseguire la vetta della classifica.

Il tabellino: Aduna Padova – Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 (25-20, 25-16, 19-25, 17-25, 15-9).

Tonno Callipo: Scacchetti 1, Botarelli 6, Civitico 13, Riparbelli 13, Pomili 8, Grigolo 17, Pecalli (L), Felappi 2, Courroux, Colombo 4, Pallag, Gazzerro. Ne: Albano. All. Saja.