È partita il 26 agosto la preparazione per il prossimo campionato di Serie A3 della Tonno Callipo del tecnico Nunzio Lanci. La truppa giallorossa si è ritrovata al PalaValentia, determinata a ben figurare in quello che sarà il ritorno della Tonno Callipo in Serie A. Non mancherà l’entusiasmo in casa giallorossa, derivante dall’aver messo a segno un’impresa eccezionale nella passata stagione, ovvero una promozione costruita gara dopo gara seppur in modo del tutto inatteso. L'obiettivo della vigilia era chiaro: una salvezza tranquilla e spazio ai giovani. Coach Lanci, il suo staff e il diesse Peppe Defina hanno però ribaltato ogni pronostico. La squadra è stata plasmata a immagine e somiglianza del suo allenatore, puntando tutto su un forte spirito di sacrificio in palestra e sulla crescita costante del collettivo.

Al contempo la società giallorossa non ha perso tempo per irrobustire un roster fatto di sette riconfermati ed altrettanti nuovi arrivi, con lo sguardo rivolto ovviamente verso i giovani, da sempre una mission societaria. E così ecco un gruppo giovane, anche promettente, con 3-4 elementi più esperti ad iniziare dal riconfermato Paglialunga ed ai due nuovi Lamanec (31 anni) slovacco all’esordio in Italia, giunto a dar manforte in attacco, ed all’ex centrale Maccarone (30), anche lui arrivato ad aggiungere l’esperienza necessaria ad un gruppo voglioso di affermarsi.

Il campionato

Le prime classificate del Girone Bianco (a 12 squadre) e Blu (a 11, quindi con turno settimanale di riposo) in quest’ultimo è inserita Vibo, si incroceranno in uno Spareggio Promozione al meglio delle tre vittorie su cinque incontri. Partecipano ai Play-Off le squadre classificatesi dal 2° al 7° posto di ogni raggruppamento, a cui si aggiunge la perdente dello Spareggio Promozione, che subentra in semifinale. Gli Ottavi di Finale si giocheranno con la formula “andata e ritorno” ed eventuale Golden Set, mentre Quarti, Semifinale e Finale saranno disputati con la formula delle “due vittorie su tre”. Saranno 3 le formazioni retrocesse: due tramite Play-Out e una direttamente a fine Regular Season: al termine del girone di ritorno la dodicesima classificata del Girone Bianco sarà retrocessa direttamente in Serie B, mentre la decima e l’undicesima dei due Gironi, nel caso in cui la differenza in classifica tra loro sia pari o inferiore ai 5 punti, si sfideranno con la formula delle due gare vinte su tre. Le due formazioni perdenti retrocederanno.

La Regular Season inizierà il 18 ottobre 2026 con Vibo di scena sul campo del Sabaudia Latina dell’ex Orto, mentre l’esordio interno al PalaMaiata sarà la settimana dopo contro Sorrento. Chiusura il 14 marzo 2027 nel derby a Corigliano, che sarà l’altra formazione calabrese del girone.

Le parole del ds Defina

Il direttore sportivo Peppe Defina così su questo start della preparazione: «Abbiamo costruito una squadra come la volevamo, ovvero sull'idea tecnica ormai avviata da quattro anni a questa parte. E cioè basarsi ed attingere molto sul nostro settore giovanile, tanto è vero che abbiamo confermato la maggior parte dei ragazzi che l'anno scorso hanno vinto con merito il campionato di Serie B. Quindi abbiamo aggiunto alcuni giocatori navigati e di valore, ad iniziare dall'opposto

Lamanec, che sarà il punto di riferimento del nostro attacco. Senza dimenticare la riconferma di Paglialunga, oltre agli innesti di Starace e Hristov ed il ritorno graditissimo e che fa molto piacere di Maccarone, che ha iniziato dalla nostra cantera. E poi il palleggiatore Mussari ed il libero Pisoni, oltre a tutti i ragazzi Under 19 dell'anno scorso, che questa stagione faranno sicuramente un upgrade notevole accanto agli ottimi giocatori arrivati. L'obiettivo – continua il ds giallorosso - è quello di fare bene perché come ho sempre detto la Tonno Callipo ha un Dna vincente. E poi – sorride - con la maschile non ci poniamo limiti visto il recente passato. Sicuramente partiamo per ottenere una salvezza tranquilla, poi tutto quello che arriverà sarà guadagnato. I ragazzi li ho sentiti molto carichi e non vedo l'ora di vederli all'opera dall'inizio, convinto che anche quest'anno sarà una stagione in cui ci divertiremo».