La Tonno Callipo Vibo Valentia parte bene, conquista il primo set e per lunghi tratti tiene testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato. Ma alla fine è l'Aurispa Lecce a festeggiare, imponendosi per 3-1 (25-21, 23-25, 20-25, 21-25) e conquistando la vetta della classifica con 11 punti. Per i giallorossi di coach Lanci arriva così la terza sconfitta consecutiva, al termine di una partita nella quale le buone indicazioni sul piano del gioco non sono bastate a compensare i passaggi a vuoto nei momenti decisivi.

A fare la differenza sono state soprattutto la maggiore esperienza degli ospiti e la capacità di gestire i palloni più pesanti. L'Aurispa ha trovato punti importanti con Mazzone e Giannotti, rispettivamente autori di 19 e 17 punti, ben orchestrati dalla regia del 36enne Putini. Dall'altra parte della rete, il miglior realizzatore dell'incontro è stato Lamanec con 20 punti, seguito da Starace (18) e Borgesi (12), quest'ultimo protagonista anche a muro con sei dei dieci punti complessivi conquistati dalla Callipo in questo fondamentale.

A rendere meno amara la serata ci sono stati anche i primi punti in Serie A dei giovanissimi Riga e Smeraldo. Il primo, non ancora maggiorenne, ha firmato due ace, mentre il secondo, diciottenne dallo scorso giugno, ha trovato il suo primo punto nella categoria direttamente al servizio. Nel quarto set è arrivato anche l'esordio del 17enne Ajazi, classe 2009.

La partita e l'analisi di coach Lanci

L'avvio è favorevole agli ospiti, subito avanti 6-2, ma la Tonno Callipo reagisce e ritrova la parità sul 7-7. I vibonesi crescono progressivamente, conquistano il vantaggio e, dopo essere stati raggiunti sul 21-21, piazzano un parziale di quattro punti consecutivi che vale il 25-21. Decisivo anche l'ingresso di Smeraldo, protagonista di un ace.

Nel secondo set la Callipo conduce 10-8, prima di subire un parziale di cinque punti che porta l'Aurispa sul 13-10. I giallorossi riescono comunque a rientrare in partita, trovando il 21-21, ma nel finale è Giannotti a trascinare i pugliesi verso il 25-23.

Anche la terza frazione resta combattuta fino al 15-15, poi Lecce prende il largo sfruttando alcune difficoltà dei padroni di casa e chiude 25-20. Nel quarto set Vibo prova a riaprire la contesa, si porta avanti 16-14 e successivamente 20-19, ma ancora una volta gli ospiti ribaltano il punteggio nei momenti cruciali, imponendosi 25-21.

Un andamento che lascia inevitabilmente qualche rimpianto, soprattutto considerando l'equilibrio di buona parte dell'incontro. A pesare sono stati anche gli errori complessivi: 32 per la Callipo contro i 18 dell'Aurispa, un divario significativo in una sfida decisa spesso da pochi palloni.

«Abbiamo incontrato una squadra importante – spiega coach Lanci – che ha sicuramente più esperienza di noi e qualche colpo in più giocando nel punto a punto. Dal canto nostro ce l'abbiamo messa veramente tutta ma un po' di sfortuna, qualche situazione a sfavore ed un pizzico di inesperienza hanno fatto sì che in queste partite, che poi si giocano in equilibrio, paghi sicuramente qualcosa».

Il tecnico, nonostante la sconfitta, difende la prestazione dei suoi: «Bisogna soltanto fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno interpretato la partita col piglio giusto. L'unica cosa che possiamo rimproverarci è che magari in battuta dobbiamo essere più incisivi, per questo dobbiamo continuare a lavorarci, riprendendo fiducia proprio in questo fondamentale».

Lanci individua anche alcuni limiti strutturali della formazione giallorossa, chiamata a costruire il proprio gioco senza poter contare su attaccanti particolarmente efficaci sulle palle alte nei momenti di difficoltà. Una pallavolo che richiede lucidità e un notevole dispendio mentale, soprattutto contro avversari esperti.

«Dobbiamo crescere, continuando a lavorare col piglio giusto: non pensare al risultato, che certo non è semplice, ma soltanto a giocare la nostra pallavolo», sottolinea il tecnico, convinto che la squadra abbia comunque dimostrato potenzialità importanti.

E il messaggio conclusivo guarda soprattutto alla tenuta psicologica del gruppo: «Quello in cui dobbiamo essere bravi è anche non perdere l'entusiasmo perché magari col venire meno dei risultati un po' accade, però noi dobbiamo badare al percorso e non al risultato immediato».

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 22 novembre, quando la Tonno Callipo sarà impegnata in Sicilia sul campo di Modica, formazione che precede i vibonesi di cinque punti. Un'altra occasione per cercare di interrompere la serie negativa e trasformare i segnali positivi emersi contro la capolista in un risultato concreto.