La schiacciatrice marchigiana guarda alla prossima stagione in A3 con ambizione: «Darò il massimo per mantenere un livello alto. La categoria è un’incognita, ma la società si è mossa bene per rinforzare la rosa»

Valentina Pomili vestirà ancora la maglia della Tonno Callipo nella prossima stagione. La schiacciatrice marchigiana, protagonista dell'annata culminata con la promozione, proseguirà così la sua esperienza in giallorosso, mettendo ancora a disposizione di coach Davide Saja esperienza, qualità tecniche e affidabilità sia in ricezione sia in attacco.

Nella stagione appena conclusa Pomili ha realizzato 212 punti, confermandosi uno dei punti di riferimento della squadra non soltanto in fase offensiva, ma anche per le ottime percentuali fatte registrare in ricezione.

Ripensando all'ultima stagione, la schiacciatrice non nasconde la soddisfazione per il traguardo conquistato: «Lo sono molto, soprattutto per aver raggiunto la promozione programmata. D'altronde sono arrivata in questa squadra e in questa società per questo, per cui direi obiettivo raggiunto e pensiamo ai prossimi».

Lo sguardo, però, è già rivolto al futuro: «Mi auguro di fare un bel campionato e di riproporre un livello alto come quello della scorsa stagione. Sicuramente darò il massimo per questo».

Le incognite della nuova A3

Tra i temi affrontati anche la nascita della nuova Serie A3, una categoria ancora tutta da scoprire: «Questa A3 è stata un po' una spina nel fianco, soprattutto per chi come me auspicava di vincere il campionato per tornare in A2 e invece si è trovata in mezzo un'altra categoria».

Pomili prova quindi a immaginare il livello del prossimo torneo: «Penso che il livello sarà come una B1 d'élite, ma non so ancora come sarà organizzata e non ci sono molte informazioni al riguardo, quindi non sento ancora di esprimermi appieno».

«Vogliamo arrivare il più in alto possibile»

La giocatrice guarda con fiducia anche al mercato portato avanti dalla società.

«Sicuramente la società si è impegnata per rafforzare la squadra nel modo giusto. Ho piena fiducia. Noi dal nostro canto ci impegneremo al massimo, innanzitutto per offrire un bello spettacolo al pubblico e ai nostri super tifosi. E dall'altra parte per arrivare il più in alto possibile», spiega.

Poi la chiusura con una dichiarazione che fotografa perfettamente il suo spirito competitivo: «Ovviamente parlo a livello personale ed io non sono mai sazia, ma ho sempre fame di vittorie. Mi piace stare in alto e non soffro di vertigini».