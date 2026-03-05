Seconda in classifica, a sole due lunghezze dalla vetta, e con la sensazione sempre più concreta di potersi giocare qualcosa di importante fino alla fine. La Tonno Callipo continua il suo percorso convincente e tra i protagonisti della stagione c’è anche il giovane libero Michael Buttarini, che a fine aprile compirà 18 anni ma ha già trovato spazio e fiducia nel campionato di Serie B.

Dalla seconda linea il suo contributo è fatto di difese, energia e continuità. Dopo la scorsa stagione divisa tra Serie C e Under 17, Buttarini si è inserito nei meccanismi della squadra, supportato da un gruppo che ha trovato rapidamente la giusta alchimia anche fuori dal campo.

Contro Sciacca è arrivata la quindicesima vittoria in diciassette partite, un successo che ha confermato il secondo posto in classifica in coabitazione con Aquila Bronte a quota 45 punti, accorciando anche sulla capolista Corigliano, ora a soli due punti: «Il secondo set è stato di un livello molto intenso perché Sciacca è cresciuto tecnicamente e, nonostante lo svantaggio, siamo riusciti a vincere noi. Proprio quel parziale ci ha dato anche la spinta per chiudere in quello successivo, riuscendo a controllare bene l’andamento del gioco».

«Sicuramente dobbiamo giocare bene tutte le partite e fare del nostro meglio. Oggi ancora di più ci crediamo e vogliamo rimanere in cima alla classifica e magari puntare ai play-off», aggiunge il giovane libero.

Il prossimo ostacolo sarà la trasferta di Bronte contro la Ciclope, quinta forza del campionato con 31 punti, reduce da tre vittorie consecutive e da una sconfitta al tie-break proprio sul campo della capolista.

«Con Ciclope sarà una partita molto tosta visto che affrontiamo una squadra esperta e competitiva. Dal canto nostro cercheremo di fare il miglior risultato possibile e speriamo di portare a casa i tre punti».

Un cammino che sta sorprendendo molti osservatori, anche se il gruppo giallorosso continua a mantenere i piedi per terra: «Sicuramente non era il percorso che ci aspettavamo, ma va sottolineato che i risultati arrivano grazie al duro lavoro svolto in palestra ogni giorno. Per cui siamo contenti del nostro cammino e non ci vogliamo fermare».

Buttarini, al debutto in Serie B, sta vivendo un’esperienza importante anche dal punto di vista personale: «Non ci sono segreti, è tutto merito del lavoro che facciamo coi nostri coach e degli allenamenti ben programmati ogni giorno».

Infine una curiosità sul ruolo che lo vede protagonista: «Diciamo che non era il mio obiettivo principale cimentarmi in questo ruolo, ma andando avanti l’ho scelto giocoforza per l’altezza. Ormai gioco come libero da tanti anni e mi trovo molto bene, con la voglia di imparare ogni giorno di più».

E il modello da seguire è chiaro: «Il giocatore che prendo come riferimento è il libero francese Jenia Grebennikov dello Zenit St. Petersburg, atleta dalle grandi doti tecniche».