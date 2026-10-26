La squadra di coach Saja rimonta nel primo parziale, domina il secondo e chiude ai vantaggi il terzo. Pomili e Grigolo trascinano Vibo con 15 punti a testa: domenica 1 novembre al PalaMaiata arriva il Giorgione

La Tonno Callipo conquista la seconda vittoria consecutiva in Serie A3 e torna dalla trasferta contro la Smapiù Arena Volley Verona con tre punti. Le giallorosse si impongono 3-0 con i parziali di 26-24, 25-17 e 25-23, al termine di una gara in cui hanno saputo reagire a un avvio complicato e gestire con lucidità i momenti più delicati.

La rimonta nel primo set

Nel primo parziale Verona parte forte e si porta subito sul 7-1. Un muro di Civitico interrompe la fuga delle padrone di casa e dà il via alla rimonta della squadra di coach Saja. Il set resta combattuto: le venete conducono 8-3, poi 16-15 e 21-20, ma la Tonno Callipo ritrova equilibrio e chiude ai vantaggi dopo 31 minuti.

Vibo allunga e chiude la partita

Nel secondo set le vibonesi cambiano passo. Dopo un avvio equilibrato, il vantaggio cresce progressivamente: i parziali intermedi sono 8-7, 16-9 e 21-12. Pomili e Grigolo guidano l’attacco giallorosso, mentre Verona fatica a tenere il ritmo. La Tonno Callipo si aggiudica il set 25-17.

L’Arena prova a riaprire la partita nel terzo parziale, restando avanti nei passaggi intermedi: 8-7, 16-15 e 21-18. Le giallorosse, però, non perdono lucidità e trovano ancora la rimonta, chiudendo 25-23. Pomili e Grigolo terminano entrambe con 15 punti; per Grigolo anche due ace e due muri. Botarelli va in doppia cifra con 10 punti, quattro dei quali a muro. La Tonno Callipo chiude con nove muri vincenti.

Saja: «Una partita di grande carattere»

«Dopo una prima parte del set iniziale che abbiamo approcciato in modo un po’ contratto, le ragazze hanno disputato una partita di grande carattere», ha commentato a fine gara l’allenatore Saja. «Abbiamo iniziato un po’ ad handicap sul 7-1 per loro, con quattro errori nostri in attacco e un ace subìto. Ma le ragazze hanno dimostrato grande testa e cuore e, soprattutto, grande capacità tecnica di risalire la china».

Il tecnico ha sottolineato anche la prova a muro e in difesa, con la squadra capace di toccare molti palloni e limitare gli attaccanti di punta veronesi. «In una settimana un po’ complicata da qualche acciacco, hanno tirato fuori una prestazione di grande spessore. Più di così non si poteva chiedere: tre punti e un giorno di riposo, poi testa alla prossima sfida».

Domenica 1 novembre la Tonno Callipo tornerà al PalaMaiata per affrontare il Giorgione, reduce dalla sconfitta al tie-break contro Castellana.