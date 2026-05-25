Dal sindaco Romeo e dall’assessore Soriano parole di orgoglio per la rimonta della squadra e per un risultato che «resterà nella memoria sportiva»

Una stagione destinata a entrare nella storia dello sport vibonese. Il sindaco Enzo Romeo e l’assessore allo Sport Stefano Soriano hanno espresso «profonda soddisfazione e orgoglio» per la promozione in Serie A3 conquistata dalla Tonno Callipo Volley maschile al termine di una straordinaria rimonta.

Per l’amministrazione comunale, il successo ottenuto dalla squadra rappresenta molto più di un semplice traguardo sportivo, diventando il simbolo di una comunità capace di riconoscersi nei valori dello sport, della determinazione e dello spirito di gruppo.

«Questa squadra – dichiarano il sindaco e l’assessore – ha dimostrato cosa significhi crederci fino in fondo, anche quando tutto sembra complicarsi. L’ultima vittoria è l’immagine più autentica di una squadra che non si arrende, che sa rialzarsi e trasformare le difficoltà in energia positiva».

Romeo e Soriano sottolineano inoltre il valore ancora più significativo del risultato raggiunto, arrivato in una stagione già storica per il club vibonese. «La doppietta maschile e femminile è un traguardo che resterà nella memoria sportiva di Vibo Valentia. Due promozioni nella stessa annata raccontano la solidità di un progetto, la passione di una società e la forza di un territorio che si riconosce nei valori dello sport».

Infine, il ringraziamento alla società guidata dal presidente Pippo Callipo e agli atleti protagonisti della promozione: «Avete regalato alla città un’emozione straordinaria. Il vostro percorso, fatto di sacrificio, disciplina e spirito di gruppo, è un esempio per i nostri giovani e un patrimonio per tutta la comunità. Vibo Valentia vi è grata».