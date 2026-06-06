Una giornata dedicata a giovani, famiglie e appassionati con decine di discipline, attività gratuite e momenti di aggregazione. Coinvolte federazioni, associazioni e centinaia di sportivi per promuovere i valori educativi e sociali dello sport

Lo sport come festa, incontro, educazione, benessere e partecipazione. Sarà questo il filo conduttore della Giornata Nazionale dello Sport, in programma domani, domenica 7 giugno 2026, anche nel territorio vibonese, con due grandi appuntamenti a Tropea e Vibo Marina.

La manifestazione, promossa dal Coni e istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con direttiva del 27 novembre 2003, si svolge ogni anno nella prima domenica di giugno su tutto il territorio nazionale. Per il 2026 la data indicata è proprio domenica 7 giugno. Una ricorrenza che vuole ricordare il valore dello sport nella vita delle comunità: non solo competizione, ma anche salute, inclusione, socialità, rispetto delle regole, crescita dei giovani e promozione di corretti stili di vita.

Nel Vibonese la giornata sarà vissuta con un programma ricco di attività, dimostrazioni, tornei e prove pratiche, grazie al coinvolgimento di federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni, società sportive e realtà del territorio.

A Tropea l’appuntamento è fissato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nel piazzale antistante l’Isola, in uno degli scenari più suggestivi della Calabria. Una mattinata dedicata allo sport, alla partecipazione e alla promozione delle diverse discipline, con la possibilità per bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di avvicinarsi alle attività proposte.

A Vibo Marina, invece, la Giornata nazionale dello Sport si aprirà già al mattino nella piscina comunale della Penta Vibo Nuoto, dove si svolgerà il Trofeo Calabria ASI, dedicato al nuoto. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, la manifestazione entrerà nel vivo sulla banchina Fiume, nell’area della Capitaneria di Porto, e sul lungomare Cristoforo Colombo, che per alcune ore si trasformeranno in un grande villaggio sportivo all’aperto.

Le discipline presenti

Saranno tantissime le discipline presenti tra i due appuntamenti: dal calcio alla pallavolo, con il torneo provinciale Volley S3 della Fipav Calabria Centro, dal pickleball al nuoto, dalla subacquea alla vela, dal tennis tavolo alla scherma, anche paralimpici, all’atletica leggera, dal ciclismo alla kick boxing, con le qualificazioni ai nazionali del Trofeo Coni, dal karate al golf, dal beach volley alla danza sportiva e alla danza classica, fino al paintball e a tante altre attività.

Non mancheranno anche gli stand informativi e promozionali. Saranno presenti, tra gli altri, l’Aia – Associazione italiana arbitri di Vibo Valentia, la Fimsi, l’Asi, l’Endas, il Cuo – Comitato italiano paralimpico, l’associazione Il Dono e la Pro Loco di Vibo Marina, che contribuirà a valorizzare il legame tra sport, territorio e comunità e l'apprto importante delle associazioni di volontariato Augustus e Anapanagepa di Vibo Valentia.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune e si svolge grazie alla collaborazione di numerose realtà istituzionali, sportive e associative. Alle cerimonie di apertura sarà presente anche il presidente regionale del Coni Calabria, Tino Scopelliti, a testimonianza dell’attenzione del Comitato regionale verso il territorio vibonese e verso una giornata che rappresenta uno dei momenti più significativi del calendario sportivo nazionale.

«Lo sport tra la gente»

«La Giornata nazionale dello sport – dichiara il delegato provinciale Coni di Vibo Valentia, Michele La Rocca – è molto più di una semplice manifestazione. È un’occasione per portare lo sport tra la gente, per far conoscere tante discipline, per avvicinare bambini e famiglie alla pratica sportiva e per valorizzare il lavoro quotidiano di società, tecnici, dirigenti e volontari. Tropea e Vibo Marina vivranno una giornata di festa e condivisione, nel segno dei valori più autentici dello sport: inclusione, rispetto, benessere e partecipazione. Ringrazio tutte le federazioni, gli enti, le associazioni, le società sportive, il Comune, l’Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto, la parrocchia di Vibo Marina con don Enzo Varone, la Pro Loco e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione».

Sulla stessa linea il presidente regionale del Coni Calabria, Tino Scopelliti: «La Giornata nazionale dello Sport è una festa che unisce l’Italia nel nome dello sport e dei suoi valori. È il momento in cui il movimento sportivo esce dagli impianti e incontra le comunità, mostrando quanto lo sport sia importante per la salute, per l’educazione dei giovani, per l’inclusione e per la crescita sociale dei territori. La presenza di tante discipline, federazioni, enti e associazioni a Tropea e Vibo Marina conferma la vitalità dello sport calabrese e la capacità del territorio vibonese di fare rete».