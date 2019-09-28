La manifestazione sportiva si svolgerà il 3 e il 4 ottobre al PalaValentia con la Globo Banca del Frusinate Sora, la New Mater Castellana Grotte e la Peimar Calci

Torna l’appuntamento con la pallavolo a Vibo Valentia con la seconda edizione del torneo “Tonno Callipo Calabria”. Nei giorni 3 e 4 ottobre ad ospitare lo spettacolo di volley sarà il PalaValentia. Dando seguito al successo dello scorso anno, difatti, la società del presidente Pippo Callipo ha deciso di promuovere nuovamente la manifestazione sportiva con l’intento di regalare a tutti gli appassionati di pallavolo una due giorni di emozioni e di divertimento.

“Abbiamo messo parecchio impegno per organizzare l’evento che vedrà coinvolta la nostra squadra in un’occasione fondamentale per la sua crescita tecnica e caratteriale. Il confronto con le altre formazioni che arriveranno a Vibo per il torneo si può rivelare utile e fondamentale anche per modellare l’identità di gruppo e per abituarsi a sostenere il peso della competizione” ha spiegato il direttore sportivo Ninni De Nicolo. Oltre alla Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia prenderanno parte alla manifestazione la Globo Banca del Frusinate Sora, che per i giallorossi sarà un’avversaria nel prossimo Campionato di Superlega, la New Mater Castellana Grotte (Serie A2) guidata dall’ex Mastrangelo con cui i calabresi si sono già misurati nelle amichevoli precampionato, ed anche la Peimar Calci, una matricola della Serie A2 nel cui campionato è approdata direttamente dalla Serie B rilevando il titolo della Pallavolo Massa. Di fatto, con la riforma dei campionati che ha previsto anche la A3, per Calci è stato un salto doppio di categoria. In estate il club del presidente Casale ha condotto un mercato inaspettato che ad oggi fa della Peimar una della squadre più quotate.

Il programma delle gare: Giovedì 3 ottobre ore 17,30 Globo Banca Frusinate Sora – New Mater Castellana Grotte, a seguire alle ore 20 Tonno Callipo – Peimar Calci. Venerdì 4 ottobre ore 17,30 finale 3-4° posto, a seguire alle ore 20 la finale per 1°- 2° posto. Sarà un test importante per la squadra di coach Juan Manuel Cichello a distanza di circa tre settimane dall’avvio della Regular Season, anche se non avrà a disposizione la squadra al completo: all’appello mancano ancora l’americano Torey Defalco e il francese Barthelemy Chinenyeze.

La premiazione. Al termine delle finali, venerdì 4 ottobre dopo le ore 20, è prevista la cerimonia di premiazione con i riconoscimenti che verranno consegnati da rappresentanti istituzionali, giornalisti e personalità del panorama sportivo oltre che dai dirigenti della società giallorossa.