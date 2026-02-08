Seconda sconfitta consecutiva per la Vibonese che non riesce a riscattare la sconfitta in casa del Castrum Favara e a bissare la vittoria interna nel derby contro il Sambiase. Al Luigi Razza sorride la Nissa che passa per 0-1.

Il primo tempo

Padroni di casa che si presentano a centrocampo con il nuovo acquisto, il giovane cubano Catasus mentre, in attacco, Sasanelli chiamato a guidare il reparto insieme ad Azzara. Dall'altra parte De Felice e Santoro chiamati a spaventare Marano. Inizialmente in panchina i due grandi ex rossoblù, Terranova e Alagna.

Siciliani che iniziano la gara con un approccio più aggressivo, testando più volte la metà campo locale: all'ottavo minuto punizione dal limite battuta da Cittadino, respinta però dalla barriera. Anche la Vibonese però si affaccia all'area siciliana: bella galoppata sulla destra di capitan Balla che costringe al fallo Cusumano, sul calcio di punizione cross sul primo palo che non trova però l'incursione del compagno. L'azione più pericolosa però è ancora dei padroni di casa che, al ventesimo, portano avanti un ottimo contropiede che sfocia in un cross nel cuore dell'area dove c'è Di Gilio, ma la conclusione è troppo strozzata.

Col passare dei minuti la Vibonese cresce in maniera graduale ma costante, di conseguenza cresce anche il coefficiente di pericolosità come alla mezz'ora quando Di Gilio, in cabina di regia, vede lo scatto centrale di Sasanelli e da centrocampo fa partire un lancio orizzontale millimetrico non capitalizzato però dallo stesso Sasanelli. Altra grande chances per i rossoblù, sul finire della prima frazione, con Azzara che riceve palla nel cuore dell'area e calcia a botta sicura, ma la conclusione sbatte su un difensore siciliano che si immola e sventa tutto.

La doccia fredda arriva proprio sul finire del primo tempo con la Nissa che trova il vantaggio grazie a De Felice, bravo a battere Marano nel cuore dell'area dopo essere imbeccato da Sarao.

Il secondo tempo

A inizio ripresa mister Capodicasa inserisce centimetri in attacco lanciando nella mischia Coulibaly al posto di Azzara. Al decimo minuto insidioso calcio di punizione in favore della Nissa con Cittadino che, dal limite dell'area, calcia però addosso alla barriera. Nel corso del match entrano anche i due grandi ex, Alagna e Terranova, con il primo che alimenta una bella azione in area servendo Palermo che calcia però alto. Poco dopo bordata dal limite di Lanza, finita però alta. Quarto risultato utile consecutivo, peraltro senza subire gol, per i siciliani.

Il tabellino

VIBONESE: Marano; Sportolaro (34' st Loza), Brunetti, Caiazza, Keita; Catasus (29' st Dick), Di Gilio, Balla; Carnevale, Azzara (1' st Coulibaly), Sasanelli. A disp.: Del Bello, Marrale, De Salvo, Santoro, Ciprio, Marramao. All. Capodicasa

NISSA: Castelnuovo, Lanza, Rapisarda, Cusumano (24' st Megna), Tamajo; Cittadino (45’ st Provenzano), Rotulo (34' st Kragl), Palermo; De Felice (20' pt Alagna), Sarao (20' st Terranova), Bruno. A disp.: Dresani, Mondello, Borta, Napolitano, Megna. All. Di Gaetano

ARBITRO: Matteo Santinelli di Bergamo (assistenti Giovanni Ruocco e Marco Tonti e antrambi di Brescia)

MARCATORI: 42' pt De Felice

NOTE: Ammoniti: Sasanelli (V), Alagna (N), Cusumano (N). Rec. 1’ pt-5’ st