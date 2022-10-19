Rossoblù sotto di tre reti all’intervallo. La reazione arriva dopo la quarta rete dei siciliani, ma non c’è tempo per recuperare. Finisce 3-4

Un vero peccato. Davvero un grande peccato aver perduto una gara simile. Una Vibonese disarmante e sconcertante, in giornata no e in vena di regali, crolla dinanzi al Paternò, subendo una inattesa e preoccupante sconfitta interna. Davvero tanti gli errori commessi dalla squadra rossoblù, al cospetto di un avversario che ne ha approfittato alla grande, ritrovandosi con tre punti probabilmente inattesi alla vigilia. La reazione nella ripresa conferma che questa era una partita ampiamente alla portata. Diversi passi indietro da parte dei rossoblù: nella circostanza le risposte, negative, sono arrivate da tutta la squadra, che ha commesso errori evitabilissimi, giocando sotto tono, in maniera scolastica, lenta, prevedibile. Manna dal cielo per un Paternò assetato di punti, che ha approfittato dei regali concessi dai padroni di casa. E lì davanti continua a mancare uno stoccatore, nonostante si stia comunque parlando di una squadra che ha segnato 8 volte negli ultimi 180 minuti. [Continua in basso]

In campo

Modica cambia qualcosa. Bonnin parte dalla panchina. Anzelmo è il play e lì davanti è Politi il terminale centrale, con Balla e Szymanowski ai lati. Dall’altro lato la difesa è imperniata sul calabrese Manes, ex Castrovillari. Moran Blanco dirige le operazioni in mediana, Fernandez è supportato in attacco da Saverino e Bamba, un tridente che si rivelerà micidiale e implacabile.

Doppio errore

Il Paternò inizia subito forte: da angolo, Amorello manda alto di poco. E poi diagonale di Fernandez a lato. Al 16’ la replica della Vibonese: tiro cross di Szymanowski e pallone che sbatte sulla traversa. Quindi la doppia frittata rossoblù. Mengoni passa a Caicedo il quale, davanti alla propria area, cincischia e si fa soffiare il pallone da Saverino, che calcia in porta e gonfia la rete. Passano pochi minuti e Sparandeo viene fronteggiato da Bamba “spalla a spalla”: anche in questo caso pallone perduto e tiro in porta che gonfia la rete. La reazione rossoblù non c’è. Giusto un diagonale di Balla che termina alto. Per il resto manovra troppo prevedibile e tagli degli esterni d’attacco che non ci sono. Diversi poi gli errori in fase di manovra.

Triplo cambio

Un po’ per scelta (Szymanowski si fa male) e un po’ per necessità, Modica ne cambia tre dopo 35 minuti e ridisegna la squadra, ma la musica non cambia, anche perché la difesa rossoblù è imbarazzante. Stavolta su angolo del Paternò, marcature ballerine e Fernandez Cipolla schiaccia in rete di testa per il terzo gol del Paternò. Si va al riposo con il risultato di 0-3.

La ripresa

Avvio a spron battuto della Vibonese, anche se si continuano a commettere errori in fase di manovra. E si dorme un po’ ovunque, al solito in difesa, visto che al 10’ il Paternò chiude la gara: pallone messo in mezzo e Bamba può tranquillamente battere in porta, con Sylla colpevolmente sbadato, e firmare il poker degli etnei. Uno schema su punizione dal limite, eseguito malissimo, conferma la giornata no della formazione di Modica.

La reazione

Arriva un sussulto al 24’ quando Cervillera, già ammonito, stende Scafetta: rigore ed espulsione. Dal dischetto Martiniello accorcia le distanze. Al 39’ lampo in area rossoblù: Balla spalle alla porta controlla e scaraventa in porta per il due a quattro. Allo scadere cross di Tazza e stacco di testa di Martiniello per il 3-4 e ultimi minuti di recupero con la speranza di pareggiare. Ma non c’è modo di colpire ancora. Vincono gli ospiti. Dalla goleada inferta al Locri ai quattro centri subiti dal Paternò: in tre giorni cambia il mondo per una Vibonese che sconcerta e delude i suoi tifosi, sempre meno numerosi allo stadio.

Il tabellino

Vibonese – Paternò 3-4



Vibonese: Mengoni, Tazza, Caicedo, Sparandeo (35’pt Bonnin), Sylla; Hernaiz (23’st Martiniello), Anzelmo (17’st Giammarinaro), Scafetta; Szymanovski (35’pt Vari), Politi (35’pt De Marco), Balla, A disp. Spadini, Nallo, Martiniello, Albisetti, Ayad. All. Modica



Paternò: Cappa, Amorello (31’st Asero), Raucci, Cervillera, Manes, Popolo, Timmoneri (43’st Nicolosi), Moran Blanco, Fernandez Cipolla, Saverino (13’st Musso), Bamba (10’st Pappalardo). A disp. Di Domenico, Chechic, Francinella, Zappalà, Aquino. All. Pagana



Arbitro: Recchia di Brindisi (Ciannarella di Napoli e Monaco di Sala Consilina)



Marcatori: 17’pt Saverino (P), 20’pt Bamba (P), 39’pt Fernandez Cipolla (P), 10’st Bamba (P), 24’st Martiniello (V, rigore), 39’st Balla (V), 45’st Martiniello (V)



Note: giornata di sole, spettatori 150 circa. Espulso: Cervillera (P) al 24’st per doppia ammonizione. Rec. 3’pt e 4’st