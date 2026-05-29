In continua evoluzione la situazione in casa Vibonese. Dopo la travagliata stagione, e la salvezza conquistata col brivido nello spareggio playout contro l'Acireale, la compagine rossoblù adesso deve rimboccarsi le maniche e ricostruire dando vita al cosiddetto anno zero. Ovviamente tanti sono ancora i nodi, come quello relativo alle quote societarie ancora in mano a Cammarata ma con cui c'è una trattativa in corso.

I nodi da sciogliere

I fili che si muovono parallelamente però sono molteplici, poiché bisogna aggiungere sia la questione allenatore che la "rifondazione" societaria con l'avvento di nuovi soci. Innanzitutto, e non è più una notizia, il principale e imprescindibile punto di partenza è e dovrà essere Pippo Caffo da anni colonna portante della Vibonese e senza la quale tanti traguardi non si sarebbero potuti raggiungere. Compreso questo, la linea che sembra volersi tracciare appare decifrabile in questo assunto: vibonesità.

Subito dopo la salvezza raggiunta, infatti, al citofono del Luigi Razza molti ipotetici imprenditori si sarebbero avvicinati (la società non si è mi e ancora esposta su questo) per la maggior parte però da fuori provincia o, addirittura, da fuori regione. L'intento del club, però, sarebbe proprio quello di costruire una società con solamente vibonesi all'interno (bisogna prima risolvere il nodo quote). Tra gli imprenditori vibonesi è ormai da mesi noto il nome di Pasquale Fera che ha da tempo dato ampia disponibilità a un suo possibile ingresso. Rimane in stallo l'ipotesi di un ritorno di Danilo Beccaria, con quest'ultimo ancora restio a cedere alle "avances".

Fanello potrebbe restare

Come detto, c'è poi il nodo allenatore e qui la situazione appare, se non più nitida, ma comunque meno ingarbugliata. Al momento infatti salgono le quotazioni di una permanenza di Danilo Fanello, principale artefice di una salvezza che sembrava irraggiungibile. Arrivato a fine febbraio, il tecnico lametino ha dovuto lottare contro tutto e tutti, gestendo una rosa striminzita e paragonata a una Juniores rafforzata da quattro o cinque over.

Ovviamente ancora niente è scritto e non c'è stato alcun incontro tra le parti anche perché, come detto, i principali pensieri del CdA rossoblù al momento sono altri e vertono principalmente sulla trattativa per riportare le quote a Vibo. Nel frattempo, però, non è da escludere una permanenza di Fanello, mister miracolo.