Non è il crocevia decisivo ma è come se lo fosse. Si avvicina un altro week end di campionato altamente delicato per la Vibonese che, in occasione della ventesima giornata (la terza di ritorno) di Serie D (girone I) sarà di scena allo stadio Granillo nel derby contro la Reggina. Una sfida che intreccia non solo sentimenti e rivalità sportive, ma in questo caso anche importanti riscontri per il futuro, anche perché il match ha una posta in palio davvero altissima per gli obiettivi di ambo le compagini, seppur opposti ma non per questo meno importanti.

Verso il derby

Guardando i numeri e gli andamenti in campionato, sulla carta la sfida sembrerebbe già segnata: sette vittorie consecutive per gli amaranto e con un solo gol subito in queste sette uscite, senza dimenticare il primato di miglior difesa. Una sola vittoria nelle ultime undici uscite invece per i rossoblù che sembrano in caduta libera e necessitano di uno slancio per riagguantare la propria stagione. Una sfida decisamente più delicata per la squadra del patron Cammarata che necessita urgentemente di fare punti, anche perché adesso le vedute stagionali sono cambiate.

Qui Reggina

Periodo di grazia per la Reggina che, come detto, è reduce da ben sette vittorie consecutive. Una rincorsa forsennata quella della squadra di mister Torrisi che, solamente fino a qualche mese fa, orbitava in zona play out mentre adesso è quarta in classifica, a sole quattro lunghezze dalla vetta e con l'obiettivo inziale, quello del primo posto, che non è più un miraggio e ritorna prepotentemente tangibile. La vittoria di Caltanissetta contro la Nissa, poi, è stata da squadra matura poiché ha contribuito a dare un ulteriore segno di crescita: la compagine amaranto ritorna a essere una seria candidata, e dare continuità anche nel derby sarebbe un ulteriore ruggito alle pretendenti, soprattutto a Igea Virtus e Savoia.

Qui Vibonese

Settimana fortemente intensa invece per la Vibonese, ma partiamo dai numeri: un sola vittoria nelle ultime undici uscite e tre punti che mancano da sette giornate, ovvero da due mesi. Un'involuzione verticale che ha costretto la squadra a rivedere le sue ambizioni, anche perché la zona play out inizia a essere minacciosa e questo non deve accadere. La settimana che porta a questa sfida, inoltre, è stata alquanto movimentata poiché dopo la sconfitta contro l'Enna è avvenuta la risoluzione consensuale con mister Esposito e la chiamata del tecnico Antonello Capodicasa che ha già effettuato i suoi primi allenamenti. A ciò si aggiunge il continuo via vai di giocatori, tra partenze e nuovi arrivi e che rendono la squadra un cantiere aperto proprio nel bel mezzo della stagione. Insomma, la situazione è delicata e un punto di partenza potrebbe essere quello di tornare quantomeno a fare punti.

I precedenti recenti

Dando infine un'occhiata ai precedenti recenti, ben diciassette volte le due squadre si sono incrociate e con un bilancio che pende complessivamente a favore della squadra amaranto, poiché la bilancia al momento dice questo: nove vittorie per la Reggina, sei pareggi (contando anche quello al novantesimo in Coppa Italia) e due successi rossoblù.

Si parte dal 25 ottobre 2015, campionato di serie D, con la Reggina che si impose per 1-0 con gol di Arena. In quella stessa stagione, nel girone di ritorno, al Luigi Razza finì 1-1 (Allegretti per la Vibonese e Maesano per i reggini); nella stagione successiva sempre in Serie D, vittoria della Vibonese per 1-0 con decisiva rete di Saraniti il 30 ottobre 2016 mentre, al Granillo, finì a reti bianche il 19 marzo; in mezzo anche le sfide di Coppa Italia Serie C, come quella del 12 agosto, terminata a reti bianche al Granillo. Quella stessa stagione, in campionato, la Reggina si impose sia al Granillo per 2-0 grazie alla doppietta di Sandomenico, sia al ritorno sempre per 0-2; si arriva alla stagione 2019/20 in serie C, e anche qui doppia imposizione amaranto, con un 2-0 al Granillo e uno 0-1 al Luigi Razza firmato Denis; le due compagini si scontreranno nella stagione successiva, in Serie D, con la Reggina (allora LFA Reggio Calabria) bloccata sullo 0-0 in casa e con la Vibonese che invece si impose per 1-0 al ritorno, con gol di Favetta. In quella stessa stagione entrambe le compagini si scontrarono anche nei play off e, allo stadio Luigi Razza, gli amaranto si imposero per 0-1 con rete di capitan Barillà. In mezzo anche la Coppa Italia Serie D, con la Reggina che si impose 2-0 l'1 settembre 2024.

Infine quattro scontri nel 2025: 30 marzo Reggina-Vibonese 2-1, 11 maggio Reggina-Vibonese 2-0, 31 agosto Reggina-Vibonese 1-1, 21 settembre Vibonese-Reggina 0-0. Nello specifico, negli ultimi dieci anni nessuna vittoria rossoblù allo stadio Granillo.