Docenti nazionali, tecnici e ufficiali di gara hanno partecipato al weekend formativo organizzato dalla Fijlkam: un appuntamento che rafforza il ruolo della città come punto di riferimento per le arti marziali nel Mezzogiorno

Ormai divenuta capitale del karate regionale e punto di riferimento importante per la disciplina per tutto il Meridione d'Italia, la città di Vibo ha ospitato, lo scorso fine settimana, il corso congiunto di aggiornamento e di alta formazione per gli insegnanti tecnici e gli ufficiali di gara di tutta la Calabria.

A organizzare le attività, in sinergia e collaborazione con il comitato regionale Fijlkam (federazione judo lotta karate arti marziali), presieduto dal maestro Enzo Migliarese per il settore lotta e dal maestro Domenico Spanò (pietra miliare della disciplina olimpica), dalla presidente di settore Viola Zangara (polmone del karate calabrese) unitamente al commissario tecnico regionale e cuore della disciplina, nella nostra regione, il maestro Luciano Dichiera.

Quali docenti, oltre ai citati, si sono alternati: Cristina Pietrantonio, responsabile nazionale dell’Ufficio Affiliazioni e Tesseramenti Fijkam, in collegamento zoom; Lucio Maurino, maestro componente del Comitato di gestione Scuola Nazionale Federale; Maurizio Feggi, maestro e presidente della Commissione Nazionale Rapporti con la Scuola; Vincenzo Martino, arbitro Internazionale di Karate; Angela Giuffrida, arbitro Internazionale 1S Categoria Olimpica Lotta, Componente Cnug formazione. Formazione di alto livello per poter contribuire alla crescita psicofisica e sportiva di tantissimi praticanti della nostra regione che, grazie ai sopra citati maestri, soprattutto nel Karate, da Cenerentola è divenuta regina protagonista sui tatami (tappeti di gara) italiani ed esteri.