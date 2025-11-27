L’iniziativa, ospitata al 501 hotel, frutto della collaborazione tra Comitato Fijkam e polisportiva Virtus. A fare da giuda docenti e tecnici di spessore

L’hotel 501 di Vibo, grazie alla collaborazione tra il comitato regionale calabrese della Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali), presieduto dal maestro Enzo Migliarese, e la locale polisportiva Virtus, ospiterà, sabato 29 e domenica 30 novembre il corso di aggiornamento congiunto Lotta – Karate degli insegnanti tecnici e degli ufficiali di gara federali.

In occasione dell’iniziativa, numerosi atleti giungeranno da ogni parte della regione a Vibo per vivere un momento di alta formazione. L’organizzazione dell’atteso evento sportivo e formativo, è stato curato dalla presidente e polmone del karate calabrese, la maestra Viola Zangara, e dal maestro e commissario tecnico regionale, Luciano Dichiera.

A curare il settore lotta il presidente e grande maestro dell’antica disciplina, Domenico (Mimmo) Spanò. Quali docenti, oltre ai citati, saranno presenti: Cristina Pietrantonio, responsabile nazionale dell’Ufficio affiliazioni e tesseramenti Fijlkam; Lucio Maurino, maestro componente del Comitato di gestione Scuola Nazionale Federale; Maurizio Feggi, maestro e presidente della Commissione nazionale rapporti con la scuola; Vincenzo Martino, arbitro internazionale di karate; Angela Giuffrida, arbitro internazionale 1S Categoria Olimpica Lotta, componente Cnug formazione.

«L'aggiornamento e la formazione nel karate e nella lotta – si legge nella nota stampa diramata dai promotori - sono fondamentali per il miglioramento delle metodiche di insegnamento, della gestione associativa e per contribuire a favorire nei praticanti un miglioramento tecnico-tattico e uno sviluppo personale. Essere costantemente aggiornati permette di perfezionare le tecniche, sviluppare nuove strategie e rimanere al passo con l'evoluzione della disciplina sportiva, mentre la formazione continua attraverso seminari e sessioni di allenamento, anche specifiche, favorisce la crescita psicofisica, la resilienza e il raggiungimento del proprio benessere».