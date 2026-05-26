La F.i.j.l.k.a.m. – Comitato regionale Calabria, Settore Karate, presieduto dalla maestra Viola Zangara, in collaborazione con l’asd “Polisportiva Virtus Vibo Valentia”, organizza un importante appuntamento sportivo dedicato al karate agonistico: la fase regionale di qualificazione del Campionato italiano kumite.

L’evento – si legge nella nota di presentazione - si svolgerà a Vibo Valentia, presso il Palaborsellino, situato in Via G. La Pira, nella giornata di domenica 31 maggio 2026. Secondo quanto ha espresso il commissario tecnico regionale del settore Karate, il maestro Luciano Dichiera, «La manifestazione rappresenta un momento fondamentale del percorso agonistico degli atleti calabresi, che avranno l’opportunità di confrontarsi per ottenere l’accesso alle fasi nazionali del Campionato Italiano di Kumite, disciplina centrale del karate sportivo».

L’iniziativa, promossa dalla F.i.j.l.k.a.m., Federazione italiana judo lotta karate arti marziali, attraverso il Comitato regionale Calabria, presieduto dal maestro Migliarese, è in piena sinergia con la realtà sportiva locale dell’Asd Polisportiva Virtus Vibo Valentia, da anni impegnata nella diffusione e nella crescita del karate sul territorio.

L’evento – si fa rilevare - richiamerà atleti, tecnici e società provenienti da tutta la regione, contribuendo a valorizzare il movimento del karate calabrese e a promuovere i valori tipici delle arti marziali: rispetto, disciplina, impegno e crescita personale. La giornata di gare si preannuncia intensa e ricca di contenuti tecnici, con incontri che determineranno le qualificazioni ufficiali per il Campionato Italiano, rappresentando così un passaggio decisivo nella stagione sportiva. L’appuntamento del 31 maggio a Vibo Valentia -conclude la nota - conferma ancora una volta il ruolo centrale della Calabria nel panorama nazionale del karate, sia dal punto di vista organizzativo che agonistico.