Trasformare la semplice fede calcistica in un progetto sociale radicato sul territorio, capace di unire generazioni diverse e superare i confini nazionali. È questo il bilancio del percorso avviato dal Milan Club "Ricardo Kakà" di Vibo Valentia, una realtà che oggi conta oltre 120 tesserati e che si prepara a nuove iniziative tra sport e beneficenza.

A guidare l'associazione è il presidente Enzo Pesce, affiancato nel direttivo dal vicepresidente Giuseppe Ruggiero e dal segretario Virgilio Dicarlo. Un gruppo dirigente che, grazie al supporto costante dei collaboratori e degli iscritti, ha saputo strutturare un punto di ritrovo stabile per i sostenitori rossoneri della provincia.

Oltre il calcio: famiglie e solidarietà al centro

La forza del sodalizio vibonese risiede nell'approccio inclusivo voluto dal presidente Pesce, figura apprezzata dai soci non solo per le capacità organizzative, ma soprattutto per la disponibilità, la capacità di ascolto e l'attenzione ai rapporti umani. L'obiettivo dichiarato del club va ben oltre i novanta minuti di gioco:

Inclusione generazionale: grande spazio è dedicato al coinvolgimento di donne, bambini e interi nuclei familiari, per tramandare i valori sportivi ai più giovani.

Iniziative sul territorio: il calendario del club affianca alle tradizionali trasferte verso lo stadio San Siro eventi aggregativi e attività a scopo benefico.

Il gemellaggio internazionale

La crescita del Milan Club "Ricardo Kakà" ha già raggiunto traguardi di rilievo anche fuori dai confini regionali. Lo scorso agosto 2026 è stato infatti ufficializzato lo storico gemellaggio con il Milan Club New York City, un ponte ideale tra la Calabria e gli Stati Uniti nato nel segno della comune passione sportiva e destinato a favorire nuove collaborazioni.

Con basi solide e una partecipazione in costante aumento, il club guarda ora ai prossimi appuntamenti stagionali, confermando come l'entusiasmo e la condivisione restino il motore principale dell'associazionismo locale.