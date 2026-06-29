Si apre ufficialmente una nuova, storica pagina per la Vibonese. Questa mattina, nella sala stampa dello stadio "Luigi Razza", la conferenza stampa di presentazione ha svelato il volto del nuovo organigramma societario, segnando il passaggio di consegne al vertice del club.

La novità principale riguarda la proprietà: Cosimo Vullo è il nuovo azionista di maggioranza e amministratore unico del club, avendo rilevato il 60% delle quote da Ferdinando Cammarata. Accanto a lui, definito un quadro dirigenziale che unisce volti nuovi e profonde radici locali: Rino Putrino assume la carica di presidente, Fabrizio Maglia quella di direttore sportivo e Francesco Chirico il ruolo di direttore generale. Adesso, con la società blindata, la priorità si sposta sul campo: c'è da pianificare e affrontare il prossimo campionato di Serie D (girone I).

Dal citofono alla presidenza

Visibilmente emozionato il neo presidente Rino Putrino, che non ha nascosto il legame viscerale con i colori rossoblù:

«Essere il presidente di questa squadra è sempre stato il mio sogno da bambino. Per questo club ho fatto di tutto, dallo speaker al responsabile del settore giovanile. L'anno scorso, dopo la nomina del sindaco Romeo, ci siamo assunti l'onere di traghettare la squadra verso una salvezza difficile». Un salvataggio che è passato da un lavoro incessante dietro le quinte: «Ho suonato citofono dopo citofono per cercare aiuti, trovando la piena disponibilità solo in un paio di imprenditori locali. Adesso inizia l'anno zero, ma è un libro che continua a raccontare la nostra storia».

Maglia chiamato a ricostruire

Il lavoro più urgente spetta sicuramente al nuovo ds Fabrizio Maglia, chiamato a costruire una rosa partendo letteralmente da un foglio bianco: «Attualmente non abbiamo alcun giocatore contrattualizzato, ma posso garantire che ci faremo trovare pronti. Non dobbiamo avere fretta, perché è cattiva consigliera».

L'obiettivo a lungo termine, però, è ambizioso e guarda alla storia recente del club: «Vogliamo riportare l'entusiasmo al Razza. Il mio sogno è festeggiare il centenario della Vibonese, il prossimo anno, in Lega Pro. Porteremo solo calciatori che sposeranno pienamente il progetto». Sul fronte tecnico, la casella del mister sembra ormai virtualmente riempita: c'è già l'accordo con il nuovo allenatore che, con ogni probabilità, sarà Salvatore Marra, la cui ufficializzazione è attesa a breve.

«Solo programmi, mai proclami»

A chiudere il cerchio delle presentazioni è il nuovo proprietario, Cosimo Vullo, che ha voluto tracciare la linea guida della sua gestione, ringraziando la piazza per l'accoglienza: «Oggi inizia un nuovo corso. Nell'organigramma abbiamo voluto inserire volti nuovi ma anche espressioni di Vibo, perché il senso di appartenenza è fondamentale. Dobbiamo riavvicinare i tifosi a questa maglia storica. Nel corso della nostra gestione non faremo mai proclami, ma solo programmi».